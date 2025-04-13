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  4. Трубин пропустил на 90+5 мин. Бенфика сыграла вничью и потеряла важные очки
Чемпионат Португалии
Бенфика
13.04.2025 20:00 – FT 2 : 2
Арока
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Португалия
13 апреля 2025, 22:37 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:33
795
4

Трубин пропустил на 90+5 мин. Бенфика сыграла вничью и потеряла важные очки

Орлы в домашнем поединке не сумели обыграть команду «Арока»

13 апреля 2025, 22:37 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:33
795
4
Трубин пропустил на 90+5 мин. Бенфика сыграла вничью и потеряла важные очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл за «Бенфику» в матче 29-го тура чемпионата Португалии.

Орлы в домашнем поединке не сумели обыграть команду «Арока» (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Трубин пропустил два мяча, причем спасительный гол гости забили на 90+5 минуте. Команда украинца потеряла важные очки в борьбе за чемпионство

Лидеры: Спортинг (69 очков), Бенфика (69), Брага (60), Порту (59).

Чемпионат Португалии. 13 апреля. 29-й тур

Бенфика Арока – 2:2

Голы: Кекчу, 60, Павлидис, 79 – Ялчин, 72 (пен), Веверсон, 90+5

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Веверсон (Арока).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Гювен Ялчин (Арока).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Первый Среди Равных
При пробитті пенальті Трубін шо є в воротах шо нема. Падає в один бік як мішок з картоплею. Пробував би вже краще реагувати по м'ячу, чи перед ударом робив би хоч якісь обманні рухи в стилі Шовковського.
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0
LexХХХ
Важко винуватити Трубіна в пропущеному другому голі, там захист Бенфіки розвели як дітей.
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0
Vanil10
Лошара!!!
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-1
apepa
Что сделают скауты МС в этом случае??
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-2
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