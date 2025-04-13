Трубин пропустил на 90+5 мин. Бенфика сыграла вничью и потеряла важные очки
Орлы в домашнем поединке не сумели обыграть команду «Арока»
Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл за «Бенфику» в матче 29-го тура чемпионата Португалии.
Орлы в домашнем поединке не сумели обыграть команду «Арока» (2:2).
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Трубин пропустил два мяча, причем спасительный гол гости забили на 90+5 минуте. Команда украинца потеряла важные очки в борьбе за чемпионство
Лидеры: Спортинг (69 очков), Бенфика (69), Брага (60), Порту (59).
Чемпионат Португалии. 13 апреля. 29-й тур
Бенфика – Арока – 2:2
Голы: Кекчу, 60, Павлидис, 79 – Ялчин, 72 (пен), Веверсон, 90+5
События матча
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