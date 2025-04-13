Трубин пропустил на 90+5 мин. Бенфика сыграла вничью и потеряла важные очки

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл за «Бенфику» в матче 29-го тура чемпионата Португалии.

Орлы в домашнем поединке не сумели обыграть команду «Арока» (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Трубин пропустил два мяча, причем спасительный гол гости забили на 90+5 минуте. Команда украинца потеряла важные очки в борьбе за чемпионство

Лидеры: Спортинг (69 очков), Бенфика (69), Брага (60), Порту (59).

Читайте также: Трубин сыграет за Бенфику в матче чемпионата Португалии

Чемпионат Португалии. 13 апреля. 29-й тур

Бенфика – Арока – 2:2

Голы: Кекчу, 60, Павлидис, 79 – Ялчин, 72 (пен), Веверсон, 90+5