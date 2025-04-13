В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 29-го тура Лиги Португалии между «Бенфикой» и «Арокой». Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда традиционно является одним из главных претендентов на чемпионство в Португалии. Сейчас клуб занимает 2-е место и имеет в своем активе 68 очков, уступая только «Спортингу» у которого всего на 1 балл больше (но у «Бенфики» есть матч в запасе).

В Кубке Португалии коллектив уже дошел до 1/2, где в первом матче разгромил «Тирсенсе» со счетом 0:5. В финале Кубка лиги после серии пенальти был повержен «Спортинг». Но не все так здорово в Лиге чемпионов - «Бенфика» вылетела в 1/8 после поражения от «Барселоны».

Арока

Коллектив проводит достаточно средний сезон и борется за сохранение прописки в лиге. После 28 матчей «Арока» находится на 13-й позиции и имеет на счету 29 очков. Отрыв от зоны вылета уже составляет 6 баллов, поэтому задача на сезон почти выполнена. Из Кубка Португалии команда вылетела в 1/16 от «СК Фаренсе».

Личные встречи

Красочная статистика в последних 5 очных поединках между коллективами – 5 побед «Бенфики» с общим счетом 15:0. В последний раз «Арока» смогла поразить ворота столичного клуба еще в 2018 году в рамках 1/16 Кубка Португалии.

Первое и единственное поражение «орлов» в этом противостоянии произошло в 2015 году, тогда «желто-синий» клуб смог одержать минимальную победу.

Интересные факты

«Бенфика» победила в 5 матчах подряд. Команда не теряет очков в лиге с 25 января этого года.

В последних 5 матчах в чемпионате «Арока» одержала лишь 1 победу в матче против «АВС».

«Бенфика» является лучшей командой по игре в домашних матчах этого сезона – 39 очков в 14 играх.

Возможные стартовые составы

Бенфика: Трубин – Карреас, Отаменди, Силва, Араухо – Кокчу, Луиз, Аурснес – Актюркоглу, Павлидис, Ди Мария

Арока: Мантл – Данте, Фонтан, Ламба, Пинто – Фукуи, Карвалью – Пуче, Трезза, Хасон – Араухо

Прогноз

В борьбе за чемпионство «Бенфика» ни на миг не будет успокаивать ход, и середняк лиги не должен помешать ей. Я поставлю на победу «орлов» с форой -2 и коефициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua Бенфика Арока Бенфика с форой -2 1.65 Сделать ставку

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