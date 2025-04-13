Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Арока. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Бенфика
13.04.2025 20:00 - : -
Арока
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
13 апреля 2025, 18:00 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:08
241
0

Бенфика – Арока. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Матч начнется 13 апреля в 20:00 по Киеву

13 апреля 2025, 18:00 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:08
241
0
Бенфика – Арока. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Официальный сайт «Бенфики»

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 29-го тура Лиги Португалии между «Бенфикой» и «Арокой». Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда традиционно является одним из главных претендентов на чемпионство в Португалии. Сейчас клуб занимает 2-е место и имеет в своем активе 68 очков, уступая только «Спортингу» у которого всего на 1 балл больше (но у «Бенфики» есть матч в запасе).

В Кубке Португалии коллектив уже дошел до 1/2, где в первом матче разгромил «Тирсенсе» со счетом 0:5. В финале Кубка лиги после серии пенальти был повержен «Спортинг». Но не все так здорово в Лиге чемпионов - «Бенфика» вылетела в 1/8 после поражения от «Барселоны».

Арока

Коллектив проводит достаточно средний сезон и борется за сохранение прописки в лиге. После 28 матчей «Арока» находится на 13-й позиции и имеет на счету 29 очков. Отрыв от зоны вылета уже составляет 6 баллов, поэтому задача на сезон почти выполнена. Из Кубка Португалии команда вылетела в 1/16 от «СК Фаренсе».

Личные встречи

Красочная статистика в последних 5 очных поединках между коллективами – 5 побед «Бенфики» с общим счетом 15:0. В последний раз «Арока» смогла поразить ворота столичного клуба еще в 2018 году в рамках 1/16 Кубка Португалии.

Первое и единственное поражение «орлов» в этом противостоянии произошло в 2015 году, тогда «желто-синий» клуб смог одержать минимальную победу.

Интересные факты

  • «Бенфика» победила в 5 матчах подряд. Команда не теряет очков в лиге с 25 января этого года.
  • В последних 5 матчах в чемпионате «Арока» одержала лишь 1 победу в матче против «АВС».
  • «Бенфика» является лучшей командой по игре в домашних матчах этого сезона – 39 очков в 14 играх.

Возможные стартовые составы

Бенфика: Трубин – Карреас, Отаменди, Силва, Араухо – Кокчу, Луиз, Аурснес – Актюркоглу, Павлидис, Ди Мария

Арока: Мантл – Данте, Фонтан, Ламба, Пинто – Фукуи, Карвалью – Пуче, Трезза, Хасон – Араухо

Прогноз

В борьбе за чемпионство «Бенфика» ни на миг не будет успокаивать ход, и середняк лиги не должен помешать ей. Я поставлю на победу «орлов» с форой -2 и коефициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Бенфика
13 апреля 2025 -
20:00
Арока
Бенфика с форой -2 1.65 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ
Бенфика Арока прогнозы чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
Футбол | 13 апреля 2025, 00:55 0
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити

Пеп может возглавить сборную Бразилии

ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Футбол | 13 апреля 2025, 08:31 3
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером

Карло Анчелотти получил дисквалификацию

Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Теннис | 13.04.2025, 15:01
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
С курьезным автоголом Вулверхэмптон результативно одолел Тоттенхэм
Футбол | 13.04.2025, 18:08
С курьезным автоголом Вулверхэмптон результативно одолел Тоттенхэм
С курьезным автоголом Вулверхэмптон результативно одолел Тоттенхэм
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
Теннис | 12.04.2025, 20:35
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 5
Бокс
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 3
Бокс
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
12.04.2025, 20:42 5
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
12.04.2025, 21:48 18
Футбол
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
12.04.2025, 08:56 13
Футбол
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
12.04.2025, 15:01 1
Футбол
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
12.04.2025, 07:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем