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Чемпионат Португалии
Бенфика
13.04.2025 20:00 – FT 2 : 2
Арока
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Португалия
13 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:36
284
0

Бенфика – Арока – 2:2. Как Трубин пропустил на 90+5 мин. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Португалии

13 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:36
284
0
Бенфика – Арока – 2:2. Как Трубин пропустил на 90+5 мин. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл за «Бенфику» в матче 29-го тура чемпионата Португалии.

Орлы в домашнем поединке не сумели обыграть команду «Арока» (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Трубин пропустил два мяча, причем спасительный гол гости забили на 90+5 минуте. Команда украинца потеряла важные очки в борьбе за чемпионство

Лидеры: Спортинг (69 очков), Бенфика (69), Брага (60), Порту (59).

Чемпионат Португалии. 13 апреля. 29-й тур

Бенфика Арока – 2:2

Голы: Кекчу, 60, Павлидис, 79 – Ялчин, 72 (пен), Веверсон, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Веверсон (Арока).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Гювен Ялчин (Арока).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Арока видео голов и обзор Анатолий Трубин Оркун Кёкчю Вангелис Павлидис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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