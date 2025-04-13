Удалений больше, чем голов. Реал с красной Мбаппе вымучил победу у Алавеса
Королевский клуб увез три очка в матче 31-го тура Ла Лиги, единственный гол забил Камавинга
13 апреля мадридский Реал одержал победу над Алавесом в матче 31-го тура Ла Лиги 2024/25.
Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу королевского клуба. Единственный гол на 34-й минуте забил Эдуардо Камавинга после передачи Федерико Вальверде.
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На 38-й французский форвард сливочных Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку за фол против Антонио Бланко. Килиан влетел шипами в ногу соперника.
На 70-й у хозяев был удален Ману Санчес. Испанский защитник грубо сыграл против Винисиуса Жуниора. После просмотра VAR главный арбитр матча Сесар Сото Градо решил показать вторую красную в этой встрече.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин не попал в заявку на поединок из-за травмы. Ворота столичного коллектива защищал Тибо Куртуа.
Реал в таблице чемпионата Испании занимает второе место с 66 очками. У лидера Барселоны 70 пунктов. Третьим идет Атлетико с 60 баллами.
Ла Лига 2024/25. 31-й тур, 13 апреля
Алавес – Реал – 0:1
Гол: Камавинга, 34
Удаление: Санчес, 70 – Мбаппе, 38
События матча
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