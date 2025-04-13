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Чемпионат Испании
Алавес
13.04.2025 17:15 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Испания
13 апреля 2025, 19:16 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:20
1724
2

Удалений больше, чем голов. Реал с красной Мбаппе вымучил победу у Алавеса

Королевский клуб увез три очка в матче 31-го тура Ла Лиги, единственный гол забил Камавинга

13 апреля 2025, 19:16 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:20
1724
2
Удалений больше, чем голов. Реал с красной Мбаппе вымучил победу у Алавеса
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля мадридский Реал одержал победу над Алавесом в матче 31-го тура Ла Лиги 2024/25.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу королевского клуба. Единственный гол на 34-й минуте забил Эдуардо Камавинга после передачи Федерико Вальверде.

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На 38-й французский форвард сливочных Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку за фол против Антонио Бланко. Килиан влетел шипами в ногу соперника.

На 70-й у хозяев был удален Ману Санчес. Испанский защитник грубо сыграл против Винисиуса Жуниора. После просмотра VAR главный арбитр матча Сесар Сото Градо решил показать вторую красную в этой встрече.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин не попал в заявку на поединок из-за травмы. Ворота столичного коллектива защищал Тибо Куртуа.

Реал в таблице чемпионата Испании занимает второе место с 66 очками. У лидера Барселоны 70 пунктов. Третьим идет Атлетико с 60 баллами.

Ла Лига 2024/25. 31-й тур, 13 апреля

Алавес – Реал – 0:1

Гол: Камавинга, 34

Удаление: Санчес, 70 – Мбаппе, 38

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

70’
Мануэль Санчес (Алавес) получает красную карточку.
38’
Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Алавес Алавес - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе удаление (красная карточка) Эдуардо Камавинга
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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NATS
Судья смелый, красную Реалу показал. да ещё и кому. Ждем, что дело на судью заведут или второй красной для соперника он свою жопу прикрыл?!
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pol-55
Зато,стрибок *ніндзя*на пару ігор.
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