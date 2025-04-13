Удалений больше, чем голов. Реал с красной Мбаппе вымучил победу у Алавеса

13 апреля мадридский Реал одержал победу над Алавесом в матче 31-го тура Ла Лиги 2024/25.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу королевского клуба. Единственный гол на 34-й минуте забил Эдуардо Камавинга после передачи Федерико Вальверде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й французский форвард сливочных Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку за фол против Антонио Бланко. Килиан влетел шипами в ногу соперника.

На 70-й у хозяев был удален Ману Санчес. Испанский защитник грубо сыграл против Винисиуса Жуниора. После просмотра VAR главный арбитр матча Сесар Сото Градо решил показать вторую красную в этой встрече.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин не попал в заявку на поединок из-за травмы. Ворота столичного коллектива защищал Тибо Куртуа.

Реал в таблице чемпионата Испании занимает второе место с 66 очками. У лидера Барселоны 70 пунктов. Третьим идет Атлетико с 60 баллами.

Ла Лига 2024/25. 31-й тур, 13 апреля

Алавес – Реал – 0:1

Гол: Камавинга, 34

Удаление: Санчес, 70 – Мбаппе, 38

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine