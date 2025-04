Мбаппе удалили впервые за шесть лет. Сколько всего красных у Килиана?

В матче 31-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Реал звездный французский форвард Килиан Мбаппе получил красную карточку.

Рефери удалил француза из-за грубого фола – нападающий влетел шипами в ногу соперника.

Для Мбаппе это первая красная в футболке сливочных. Кроме того, Килиан заработал первое удаление с апреля 2019 года, когда еще выступал за ПСЖ.

Всего у Мбаппе теперь 4 красных за карьеру. Три предыдущие были за парижский клуб. Также все четыре красные для француза были прямыми.

Испанские СМИ сообщают, что Килиан может пропустить больше четыре последующих матчей Реала. В частности, Мбаппе рискует пропустить два поединка против Барселоны.

