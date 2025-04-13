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  4. ФОТО. Зачем? Мбаппе получил прямую красную карточку в матче Алавес – Реал
Испания
13 апреля 2025, 18:05 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:08
3023
4

ФОТО. Зачем? Мбаппе получил прямую красную карточку в матче Алавес – Реал

Килиан был удален с поля на 38-й минуте из-за фола против Антонио Бланко

13 апреля 2025, 18:05 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:08
3023
4
ФОТО. Зачем? Мбаппе получил прямую красную карточку в матче Алавес – Реал

13 апреля проходит матч 31-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Реал Мадрид.

Поединок проходит на стадионе Мендисорротца. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 38-й минуте рефери показал прямую красную карточку звездному французскому форварду сливочных Килиану Мбаппе.

Судья удалил Мбаппе после просмотра VAR. Килиан шипами влетел в ногу хавбека хозяева Антонио Бланко.

Реал выиграл первый тайм со счетом 1:0. Гол на 34-й минуте забил Эдуардо Камавинга.

ФОТО. Зачем? Мбаппе получил прямую красную карточку в матче Алавес – Реал

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фото удаление (красная карточка) Килиан Мбаппе Алавес Реал Мадрид Алавес - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Iurii Lukianov
на жаль, дебілоід . всю команду лихорадить весь сезон 
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+4
didora
Жалко хавбека з Алавеса. Хоч би ноги не поламав. Це ж не в захисті так грати. Ніщо не оправдує Мбаппе.
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+2
AndiM
Як тільки підписали це лайно , так в Реалі проблема за проблемою. Він як п'яте  золоте колесо. Наче й  якісне , з гарними покришками від відомої фірми,  але транспорт тільки гальмує із-за нього та інші колеса не виконують нормально свої функції.
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+1
Mark4854590
Цікаво, на скільки матчів Мбаппе дискваліфікують. Як Беллінгема за удар по монітору VAR?
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+1
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