13 апреля проходит матч 31-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Реал Мадрид.

Поединок проходит на стадионе Мендисорротца. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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На 38-й минуте рефери показал прямую красную карточку звездному французскому форварду сливочных Килиану Мбаппе.

Судья удалил Мбаппе после просмотра VAR. Килиан шипами влетел в ногу хавбека хозяева Антонио Бланко.

Реал выиграл первый тайм со счетом 1:0. Гол на 34-й минуте забил Эдуардо Камавинга.

ФОТО. Зачем? Мбаппе получил прямую красную карточку в матче Алавес – Реал