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  4. Мбаппе может пропустить два матча против Барселоны. Все зависит от судьи
Испания
13 апреля 2025, 18:38 |
1105
2

Мбаппе может пропустить два матча против Барселоны. Все зависит от судьи

Килиан получил прямую красную карточку в поединке Алавес – Реал из-за грубого фола

13 апреля 2025, 18:38 |
1105
2
Мбаппе может пропустить два матча против Барселоны. Все зависит от судьи
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку в матче 31-го тура Ла Лиги 2024/25 против Алавеса.

Под конец первого тайма француз влетел шипами в ногу соперника и был удален с поля.

Как сообщают испанские СМИ, в частности AS, Килиан может пропустить четыре или больше последующих матчей команды. Все зависит от судьи. Если рефери Сесар Сото Градо укажет в протоколе «серьезное нарушение», то дисквалификация Килиана может быть длительной. Пока что никакой конкретики нет.

В Испании Реалу предстоит сыграть пять матчей в период с 20 апреля по 11 мая. В частности, сливочные встретятся с Барселоной в финале Кубка Испании (26 апреля), а также в поединке 35-го тура чемпионата Испании (11 мая). Мбаппе рискует пропустить оба Эль-Класико.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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KOT
Впевнений що президент Реала вже подзвонив і підкінув грошенят що б зменшити термін 
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+2
vazazh
Дивлюсь на його обличчя - ну дебіл дебілом. І таким було це нещастя завжди. Ну звідки взятися розуиу в черножопика.
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0
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