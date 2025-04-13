Мбаппе может пропустить два матча против Барселоны. Все зависит от судьи
Килиан получил прямую красную карточку в поединке Алавес – Реал из-за грубого фола
13 апреля французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку в матче 31-го тура Ла Лиги 2024/25 против Алавеса.
Под конец первого тайма француз влетел шипами в ногу соперника и был удален с поля.
Как сообщают испанские СМИ, в частности AS, Килиан может пропустить четыре или больше последующих матчей команды. Все зависит от судьи. Если рефери Сесар Сото Градо укажет в протоколе «серьезное нарушение», то дисквалификация Килиана может быть длительной. Пока что никакой конкретики нет.
В Испании Реалу предстоит сыграть пять матчей в период с 20 апреля по 11 мая. В частности, сливочные встретятся с Барселоной в финале Кубка Испании (26 апреля), а также в поединке 35-го тура чемпионата Испании (11 мая). Мбаппе рискует пропустить оба Эль-Класико.
🚨 If the Spanish Committee sanctions Kylian Mbappé with 4 or more games, Kylian Mbappé could MISS the Copa del Rey Final vs Barcelona!— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) April 13, 2025
— @diarioas pic.twitter.com/7Lpqz8dRw0
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