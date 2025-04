Мбаппе может пропустить два матча против Барселоны. Все зависит от судьи

13 апреля французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку в матче 31-го тура Ла Лиги 2024/25 против Алавеса.

Под конец первого тайма француз влетел шипами в ногу соперника и был удален с поля.

Как сообщают испанские СМИ, в частности AS, Килиан может пропустить четыре или больше последующих матчей команды. Все зависит от судьи. Если рефери Сесар Сото Градо укажет в протоколе «серьезное нарушение», то дисквалификация Килиана может быть длительной. Пока что никакой конкретики нет.

В Испании Реалу предстоит сыграть пять матчей в период с 20 апреля по 11 мая. В частности, сливочные встретятся с Барселоной в финале Кубка Испании (26 апреля), а также в поединке 35-го тура чемпионата Испании (11 мая). Мбаппе рискует пропустить оба Эль-Класико.

