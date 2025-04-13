Алавес – Реал – 0:1. За что удалили Мбаппе? Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура Ла Лиги 2024/25
13 апреля прошел матч 31-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Реал Мадрид.
Поединок состоялся на стадионе Мендисорротца. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.
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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин не попал в заявку на игру из-за травмы.
Ла Лига 2024/25. 31-й тур, 13 апреля
Алавес – Реал – 0:1
Гол: Камавинга, 34
Удаление: Санчес, 70 – Мбаппе, 38
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ГОЛ! 0:1 Камавинга, 34 мин.
События матча
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