13 апреля прошел матч 31-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Реал Мадрид.

Поединок состоялся на стадионе Мендисорротца. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.

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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин не попал в заявку на игру из-за травмы.

Ла Лига 2024/25. 31-й тур, 13 апреля

Алавес – Реал – 0:1

Гол: Камавинга, 34

Удаление: Санчес, 70 – Мбаппе, 38

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ГОЛ! 0:1 Камавинга, 34 мин.