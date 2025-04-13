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Чемпионат Испании
Алавес
13.04.2025 17:15 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Испания
13 апреля 2025, 19:22 |
929
0

Алавес – Реал – 0:1. За что удалили Мбаппе? Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Ла Лиги 2024/25

13 апреля 2025, 19:22 |
929
0
Алавес – Реал – 0:1. За что удалили Мбаппе? Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля прошел матч 31-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Реал Мадрид.

Поединок состоялся на стадионе Мендисорротца. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин не попал в заявку на игру из-за травмы.

Ла Лига 2024/25. 31-й тур, 13 апреля

Алавес – Реал – 0:1

Гол: Камавинга, 34

Удаление: Санчес, 70 – Мбаппе, 38

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Камавинга, 34 мин.

События матча

70’
Мануэль Санчес (Алавес) получает красную карточку.
38’
Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид).
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Алавес Реал Мадрид Алавес - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Эдуардо Камавинга Килиан Мбаппе удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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