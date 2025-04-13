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Чемпионат Испании
Алавес
13.04.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
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Испания
13 апреля 2025, 00:20 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:22
90
0

Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 апреля в 17:15 по Киеву

13 апреля 2025, 00:20 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:22
90
0
Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля на Мендисоросса пройдет матч 31-го тура Примеры, в котором Алавес встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Алавес

Команда постепенно стала завсегдатаем Ла Лиги. Она вернулась туда в 2016-м году, после десятилетней паузы, во время которой немало времени провела на уровне третьего дивизиона. Но зато потом пропустила только один, позапрошлый, сезон. И, вернувшись сразу же, сумела замкнуть топ-10 прошлой весной.

Новый сезон складывается куда тяжелее. В итоге автор прежних успехов, Луис Гарсия, по итогам первого круга был уволен. Резкого преображения после рокировки не случилось, но с Эдуардо Коудетом получается сохранять шансы на выживание. В марте даже трижды кряду брали очки, но после паузы на игры сборных дома уступили без особенной борьбы Райо Вальекано. Благо, что потом был вояж к кризисной Жироне, и там получилось оформить победу единственным голом Висенте.

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Реал Мадрид

Клуб очевидно сейчас не так хорош, как в прошлой темпораде. Но при этом еще может добиться большего числа успехов, чем даже в 2023/2024. Да, уступили в Суперкубке, который тогда выигрывали, но при этом вполне компенсировали уже завоеванными трофеями. Еще летом испанский гранд взял Суперкубок УЕФА, а под Новый Год - и Межконтинентальный кубок.

Сейчас продолжается гонка за классическим треблом. Несмотря на неуверенную игру Лунина, все же получилось дожать Реал Сосьедад (4:4 дома в экстра-тайме после 1:0 в Сан-Себастьяне) и выйти в финал кубка. Но там ждет Барселона, за которой и в Примере гонятся. Но последние матчи стали холодным душем. Сначала уступили 1:2 Валенсии. А в Лиге чемпионов в дуэли с Арсеналом в Лондоне пропустили трижды, ничем не ответив - и, по мнению многих, разгром мог быть даже крупнее.

Статистика личных встреч

Непростые 3:2 в сентябре стали шестой кряду победой столичного гранда в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в еще одну неудачу гостей, что стала бы третьей кряду. Уж победить с любым счетом чемпион способен (коэффициент - 1,615).

Прогноз Sport.ua
Алавес
13 апреля 2025 -
17:15
Реал Мадрид
Победа Реала 1.61 Сделать ставку

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Алавес Реал Мадрид Алавес - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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