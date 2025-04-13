Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 17:15 матч чемпионата Испании
В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Алавес» и «Реал Мадрид».
Игра пройдет в Витории-Гастейс на стадионе «Эстадио Мендисорроса».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чиджоке Аниагбосо извинился перед фанатами
Тимур Кападзе считает, что со старта Ромы одновременно могут начинать и Артем, и Шомуродов