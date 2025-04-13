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Чемпионат Испании
Алавес
13.04.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 апреля 2025, 11:28 |
10
0

Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 17:15 матч чемпионата Испании

13 апреля 2025, 11:28 |
10
0
Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Reuters

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Алавес» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет в Витории-Гастейс на стадионе «Эстадио Мендисорроса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Алавес – Реал Мадрид
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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