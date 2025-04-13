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Чемпионат Англии
Челси
13.04.2025 16:00 – FT 2 : 2
Ипсвич Таун
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Англия
13 апреля 2025, 18:01 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:12
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Красота от Санчо. Челси отыгрался с 0:2 в матче АПЛ против аутсайдера

Пенсионеры сыграли вничью с Ипсвичем в поединке 32-го тура чемпионата Англии

13 апреля 2025, 18:01 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:12
320
0
Красота от Санчо. Челси отыгрался с 0:2 в матче АПЛ против аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля состоялся матч 32-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ипсвич.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева проиграли первый тайм 0:2 после голов Хулио Энсисо и Бенжамина Джонсона. Во второй 45-минутке пенсионеры отыграли благодаря автоголу от Акселя Туанзебе и забитого мяча Джейдона Санчо в девятку ворот соперников.

Из-за этого поражения Челси опустился с четвертого на пятое место в таблице чемпионата Англии, пропустив вперед Манчестер Сити. У синих в активе 54 очка, а у горожан – 55.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (76), Арсенал (63), Ноттингем (57), Манчестер Сити (55), Челси (54), Астон Вилла (54), Ньюкасл (53).

Ипсвич занимает 18-ю строчку с 21 пунктом.

АПЛ 2024/25. 32-й тур, 13 апреля

Челси – Ипсвич – 2:2

Голы: Туанзебе, 46 (автогол), Санчо, 79 – Энсио, 19, Джонсон, 31

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Хулио Энсисо автогол Аксель Туанзебе Джейдон Санчо Челси Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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