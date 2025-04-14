Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Ипсвич – 2:2. Домашний провал синих. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Челси
13.04.2025 16:00 – FT 2 : 2
Ипсвич Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 апреля 2025, 03:47 | Обновлено 14 апреля 2025, 04:33
26
0

Челси – Ипсвич – 2:2. Домашний провал синих. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 32-го тура чемпионата Англии

14 апреля 2025, 03:47 | Обновлено 14 апреля 2025, 04:33
26
0
Челси – Ипсвич – 2:2. Домашний провал синих. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги «Челси» не сумел одержать победу против «Ипсвича»

Игра на Стэмфорд Бридж в Лондоне завершив игру с неожиданным результатом (2:2).

Гости совершили настоящую сенсацию уже в первом тайме. На 19-й минуте счет открыл Хулио Энсисо, а спустя еще 12 минут преимущество удвоил Бен Джонсон.

В начале второй половины матча синие получили подарок - автогол от Акселя Туанзебе, а на 79-й минуте Джейдон Санчо сравнял счет, спас Челси от громкого домашнего поражения.

Команда Маурисио Почеттино имеет 54 очка и входит в топ-6. Ипсвич, несмотря на сенсационный результат, остался в зоне вылета на 18-й позиции (21 пункт).

АПЛ. 32-й тур

13 апреля. Лондон, Стемфорд Бридж

Челси – Ипсвич – 2:2

Голы: Туанзебе, 46 (автогол), Санчо, 79 – Энсисо, 19, Джонсон, 31

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Челси).
46’
ГОЛ ! Автогол забил Аксель Туанзебе (Ипсвич Таун).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Джонсон (Ипсвич Таун).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Ипсвич Таун).
По теме:
Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1. Ван Дейк принес победу красным. Видео голов
ВИДЕО. Айнтрахт устроил разгром и вошел в топ-3, Штутгарт уступил Вердеру
ФОТО. Звезда АПЛ встретился со своими спасетелями. Они спасли его жизнь
Челси Ипсвич чемпионат Англии по футболу автогол Английская Премьер-лига Джейдон Санчо Хулио Энсисо Аксель Туанзебе видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
Футбол | 13 апреля 2025, 19:33 7
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции

Александр поразил ворота Ризеспора на 15-й и 21-й в поединке 31-го тура

ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло
Футбол | 13 апреля 2025, 04:10 5
ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло
ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло

Кристина Шацких впечатляет своей красотой

Ярмоленко побил голевой рекорд Шацких в УПЛ
Футбол | 13.04.2025, 15:56
Ярмоленко побил голевой рекорд Шацких в УПЛ
Ярмоленко побил голевой рекорд Шацких в УПЛ
Анчелотти может покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами
Футбол | 14.04.2025, 01:56
Анчелотти может покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами
Анчелотти может покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
Хоккей | 13.04.2025, 21:46
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
12.04.2025, 08:18 5
Бокс
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
12.04.2025, 03:20 14
Футбол
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
13.04.2025, 14:40 6
Война
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
13.04.2025, 08:51 8
MMA
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
12.04.2025, 20:35 15
Теннис
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
12.04.2025, 21:48 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем