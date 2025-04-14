Челси – Ипсвич – 2:2. Домашний провал синих. Видео голов и обзор матча
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В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги «Челси» не сумел одержать победу против «Ипсвича»
Игра на Стэмфорд Бридж в Лондоне завершив игру с неожиданным результатом (2:2).
Гости совершили настоящую сенсацию уже в первом тайме. На 19-й минуте счет открыл Хулио Энсисо, а спустя еще 12 минут преимущество удвоил Бен Джонсон.
В начале второй половины матча синие получили подарок - автогол от Акселя Туанзебе, а на 79-й минуте Джейдон Санчо сравнял счет, спас Челси от громкого домашнего поражения.
Команда Маурисио Почеттино имеет 54 очка и входит в топ-6. Ипсвич, несмотря на сенсационный результат, остался в зоне вылета на 18-й позиции (21 пункт).
АПЛ. 32-й тур
13 апреля. Лондон, Стемфорд Бридж
Челси – Ипсвич – 2:2
Голы: Туанзебе, 46 (автогол), Санчо, 79 – Энсисо, 19, Джонсон, 31
Видео голов и обзор матча
События матча
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