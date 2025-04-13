Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
13.04.2025 16:00 - : -
Ипсвич Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 апреля 2025, 13:03 |
11
0

Челси – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 16:00 матч чемпионата Англии

13 апреля 2025, 13:03 |
11
0
Челси – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ипсвич».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Челси – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Ипсвич
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE
Невероятные цифры. Салах лидириует в очередном статистическом показателе
Микель АРТЕТА: «Уже с завтрашнего дня все мысли о Реале»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси смотреть онлайн Ипсвич
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Футбол | 12 апреля 2025, 15:56 18
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»

Прикол с уважением к старшим продолжается

Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»
Футбол | 13 апреля 2025, 11:43 3
Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»
Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»

Этот момент стоил александрийцам возможности пробить пенальти

Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Бокс | 13.04.2025, 09:17
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
«К сожалению». Виейра сообщил неутешительные новости о Малиновском
Футбол | 13.04.2025, 11:18
«К сожалению». Виейра сообщил неутешительные новости о Малиновском
«К сожалению». Виейра сообщил неутешительные новости о Малиновском
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
MMA | 13.04.2025, 08:51
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
12.04.2025, 15:01 1
Футбол
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 4
Снукер
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 4
Футбол
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
12.04.2025, 18:54 31
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
12.04.2025, 08:18 5
Бокс
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
12.04.2025, 21:48 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем