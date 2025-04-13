В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ипсвич».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Челси – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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