13.04.2025 16:00 - : -
Англия13 апреля 2025, 13:03 |
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Челси – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 16:00 матч чемпионата Англии
13 апреля 2025, 13:03 |
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В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ипсвич».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Челси – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – ИпсвичСмотреть трансляцию
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