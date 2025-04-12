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Челси
13.04.2025 16:00 - : -
Ипсвич Таун
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Англия
12 апреля 2025, 10:57 |
14
0

Челси – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 13 апреля в 16:00 по Киеву

12 апреля 2025, 10:57 |
14
0
Челси – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура АПЛ «Челси» – «Ипсвич Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Челси

После поражения от «Арсенала» (0:1) в принципиальном матче, «Челси» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) и сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0). Команда Энцо Марески набрала 53 очка и занимает в турнирной таблице АПЛ четвертое место. Команда находиться в зоне Лиги чемпионов, но сзади целая группа преследователей, которая хочет «Челси» оттуда вытеснить. Перед матчем с «Ипсвичем», «Челси» в Варшаве провел матч 1/4 финала Лиги конференций против польской «Легии». Лондонский клуб одержал победу 3:0, забив все мячи во втором тайме.

Ипсвич Таун

«Ипсвич» все еще не теряет надежды сохранить место а АПЛ. После серии поражений, команда на чужом поле со счетом 2:1 обыграла «Борнмут». В матче предыдущего тура «Ипсвич» встречался с «Вулверхэмптоном», своим главным конкурентом в борьбе за выживание. Поединок проходил на поле «Ипсвича» и болельщики команды надеялись на успех. Однако «Ипсвич» проиграл 1:2. Теперь отставание от «Вулверхэмптона» составляет 12 очков. Отыграть его за семь туров будет весьма проблематично.

Личные встречи

В матче первого круга «Ипсвич» одержал победу со счетом 2:0. До этого команды встречались в 2011 году.

«Челси» – «Ипсвич Таун»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Челси» забивает в среднем по 1,87 гола за игру. Средняя результативность «Ипсвич Таун» в гостях составляет 1,2 гола за матч.

Возможные составы

  • «Челси»: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Бадьяшиль, Гюсто, Дьюсбери-Холл, Ачемпонг, Санчо, Палмер, Джордж, Нкунку.
  • «Ипсвич Таун»: Палмер, Таунсенд, Туанзебе, Берджесс, О'Ши, Каюсте, Морси, Джонсон, Энсисо, Броудхед, Делап.

Прогноз

Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,75.

Прогноз Sport.ua
Челси
13 апреля 2025 -
16:00
Ипсвич Таун
Тотал меньше 3,5 1,75 Сделать ставку
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Челси Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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