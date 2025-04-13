Стратегически важные 3 очка. Колос уверенно одолел Левый Берег

Противостоянию «Левого Берега» и «Колоса» предшествовало не только географическое расположение обеих команд, но и тот факт, что «аисты» и «колоски» являются соседями в турнирной таблице, и ведут борьбу за сохранение прописки в УПЛ. Учитывая, что в прошлом туре, «Колос» уступил «Руху», а «Левый Берег» — «Динамо», оба тренера прибегли к ротациям. У «аистов» вместо Приходько со старта вышел Ризнык, для которого этот матч стал первым в стартовом составе новой команды. Костышин же сменил трех игроков: Сидоров, Бондаренко и Гагнидзе вышли с первых минут, сменив перешедших в число запасных Боливара, Демченко и Ориховского.

С самого начала встречи подопечные Костышина и Первака сразу начали нащупывать у друг друга слабые стороны, однако первый опасный момент был создан лишь ближе к экватору первого тайма: Третьяков получил мяч на правом фланге, однако Механив выручил хозяев. Здесь же был опасный ответ от «Левого Берега», но удар Николая Когута принял на себя перекладина. Прошло 2 минуты, как «колоски» открыли счет. Велетень прострелил с левой бровки, мяч рикошетом от Банады попал к Сидорову, который опередив защитника, отправил «сферу» в ворота. Для Алексея этот гол стал дебютным в футболке «Колоса». Вскоре вингер «колосков» (Велетень) мог забить с кованого, но его удара головой не хватило точности.

Приближаясь к перерыву, команды обменялись голевыми моментами, но если удар Синицы пришелся мимо ворот, то Ррапаю забить в последний момент помешал Семенов. Также мощный удар наносил тот таки Велетень, но Механив парировал и этот выстрел. Однако все же «колоски» добились своего. В компенсированное к первому тайму время Ррапай подал в центр штрафной, где Бурда, перепрыгнув всех пробил головой без шансов для Механива. Так счет стал 2:0 в пользу «Колоса».

Во второй половине игры хозяевам удалось выровнять игру, и казалось, что «аисты» вернулись в игру, однако гол Шаповала судейская бригада отменила из-за офсайда у Синицы. «Колоски» ответили ударом Третьякова из острого угла, который пришелся выше цели. Однако все же «аисты» активнее выглядели во втором тайме, чем гости. Свои возможности забивать имели Астахов, Галас, Шастал, первый удар которого отразил Пахолюк, а второй через несколько минут пришелся выше ворот.

Уже в концовке поединка обе команды также имели возможность отыграться/увеличить преимущество, но удар Цурикова получился неточным, а Сухоручку не дал забить Пахолюк.

В итоге подопечные Костышина добывают 3 очка и обходят «аистов» в турнирной таблице, поднявшись на 11 место.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

Голы: Сидоров, 23, Бурда, 45+1

Предупреждения: Астахов, 55 – Бондаренко, 36, Ориховский, 86

«Левый Берег»: Механів – Шаповал, Якимів, Семенов, Соколов (Астахов, 46) – Банада (Приходько, 62), Синиця (Дієго Енріке, 82), Косовський – М. Когут (Галас, 62), Шастал, Різник (Сухоручко, 62)

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козік – Красничи – Велетень, Ррапай (Ориховский, 74), Гагнидзе (Элиас, 89), Третьяков (Алефиренко, 79) – Сидоров (Боливар, 74)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Арена Левый Берег» (Киев)

Удары (в створ): 8 (2) – 9 (4)

Угловые: 3 – 2

Оффсайды: 3 – 0

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C