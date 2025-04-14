КОСТЫШИН: «Заслуженная победа. Во втором тайме играли по счету»
Главный тренер Колоса дал пресс-конференцию после игры против Левого Берега
Главный тренер Колоса Руслан Костышин дал послематчевую пресс-конференцию после игры 24-го тура УПЛ против Левого Берега (2:0):
«Комментарий простой: мы очень радуемся победе. Думаю, что мы заслуживаем эту победу. В первом тайме мы выглядели хорошо, а во втором – сыграли по счету, чтобы не дать Левому Берегу создать угрозы.
Победа, несомненно, заслуженная. Поздравляю всю команду, президента клуба, который многое делает для развития команды. Мы находимся не на том месте в таблице, которого клуб заслуживает. Мои поздравления».
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