Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСТЫШИН: «Заслуженная победа. Во втором тайме играли по счету»
Премьер-лига
Левый Берег
13.04.2025 15:30 – FT 0 : 2
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 06:19 | Обновлено 14 апреля 2025, 06:34
169
0

КОСТЫШИН: «Заслуженная победа. Во втором тайме играли по счету»

Главный тренер Колоса дал пресс-конференцию после игры против Левого Берега

14 апреля 2025, 06:19 | Обновлено 14 апреля 2025, 06:34
169
0
КОСТЫШИН: «Заслуженная победа. Во втором тайме играли по счету»
ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер Колоса Руслан Костышин дал послематчевую пресс-конференцию после игры 24-го тура УПЛ против Левого Берега (2:0):

«Комментарий простой: мы очень радуемся победе. Думаю, что мы заслуживаем эту победу. В первом тайме мы выглядели хорошо, а во втором – сыграли по счету, чтобы не дать Левому Берегу создать угрозы.

Победа, несомненно, заслуженная. Поздравляю всю команду, президента клуба, который многое делает для развития команды. Мы находимся не на том месте в таблице, которого клуб заслуживает. Мои поздравления».

События матча

59’
Роман Мысак (Колос Ковалевка) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Никита Бурда (Колос Ковалевка).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сидоров (Колос Ковалевка).
По теме:
МАРЕСКА: «В перерыве я сказал игрокам Челси – надо реагировать»
«Мы сделали много ошибок». Аморим пояснил, почему Онана остался дома
ПЕРВАК: «То, над чем работаем на тренировках, привело к двум пропущенным»
чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Левый Берег Киев Левый Берег - Колос Руслан Костышин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик отбегал 84 минуты. Лацио и Рома обменялись голами в римском дерби
Футбол | 13 апреля 2025, 23:40 3
Довбик отбегал 84 минуты. Лацио и Рома обменялись голами в римском дерби
Довбик отбегал 84 минуты. Лацио и Рома обменялись голами в римском дерби

Матч 32-го тура Серии А завершился со счетом 1:1, Артем – без голевых действий

Ярмоленко побил голевой рекорд Шацких в УПЛ
Футбол | 13 апреля 2025, 15:56 0
Ярмоленко побил голевой рекорд Шацких в УПЛ
Ярмоленко побил голевой рекорд Шацких в УПЛ

35-летний хавбек «Динамо» забил 58-й мяч в УПЛ на чужих полях

Победа в хоккеи, гандболистки без ЧМ, дубль Зубкова и трофей Яремчука
Футбол | 14.04.2025, 06:00
Победа в хоккеи, гандболистки без ЧМ, дубль Зубкова и трофей Яремчука
Победа в хоккеи, гандболистки без ЧМ, дубль Зубкова и трофей Яремчука
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
MMA | 13.04.2025, 08:51
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
Хоккей | 13.04.2025, 21:46
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
13.04.2025, 03:32
Авто/мото
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 6
Бокс
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
12.04.2025, 20:42 8
Футбол
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
12.04.2025, 17:50 22
Футбол
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
13.04.2025, 09:17 3
Бокс
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
12.04.2025, 07:46 7
Футбол
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
12.04.2025, 18:54 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем