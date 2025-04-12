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Премьер-лига
Левый Берег
13.04.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 23:44 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:05
21
0

Левый Берег – Колосс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

12 апреля 2025, 23:44 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:05
21
0
Левый Берег – Колосс. Текстовая трансляция матча
Фк Колос

В воскресенье, 13 апреля, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Левый Берег» встретится с «Колосом». Матч пройдет в Киевской области на «Арене Левый Берег», игра начнется в 15:30.

«Аисты» в прошлом туре играли в дерби с лидером чемпионата «Динамо», игра с которым завершилась поражением 0:2 для команды Виталия Первака. Учитывая, что конкуренты в отличие от «Левого Берега» взяли свои очки в крайнем туре, «аистам» уже сейчас надо набирать баллы, чтобы потом не оказаться в зоне переходных матчей, или даже прямого вылета.

«Колос» также проиграл «Руху», и там «колоски» продемонстрировали не очень выразительную игру. Они только в конце матча смогли собраться, но им не хватило времени, чтобы зацепиться хотя бы за ничью. Поэтому уже в это воскресенье подопечным Костышина надо брать 3 очка, чтобы не отставать, да к тому же обогнать своего соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
13 апреля 2025 -
15:30
Колос Ковалевка
Ничья 2.91 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Виталий Первак Руслан Костышин текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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