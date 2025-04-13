Левый Берег – Колос – 0:2. Ковалевцы уходят в отрыв. Видео голов и обзор
Команды ведут борьбу за выживание в Премьер-лиге Украины
13 апреля в матче 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025 встречались «Левый Берег» и «Колос».
Матч сыграли на стадионе «Левый Берег» в Киеве.
Обоим коллективам нужно было играть на победу, чтобы в конце сезона избежать стыковых матчей за сохранение прописки в УПЛ.
Игроки «Колоса» захватили инициативу. В нескольких моментах забить гол игрокам из Ковалевки помешал голкипер «Левого Берега» Механив.
Однако на 24-й минуте Алексей Сидоров замкнул в подкате передачу от партнера и открыл счет в матче.
В компенсированное арбитром время Никита Бурда замкнул подачу с углового и удвоил преимущество «Колоса».
Вторую половину игры команды провели безрезультативно.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур. 13 апреля
Левый Берег Киев – Колос Ковалевка – 0:2
Голы: Сидоров, 24, Бурда, 45+2
Левый Берег: Механов, Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал, Банада, Косовский, Синица, Шастал, Когут, Ризнык
Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик, Красничи, Гагно, Ррапай, Велетень, Сидоров, Третьяков
Видео голов и обзор матча
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