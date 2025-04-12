В двадцать четвертом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 13 апреля, в Киеве встретятся «Левый Берег» и «Колос». Обе команды в прошлом туре проиграли свои поединки, поэтому теперь в лобовой встрече будут выяснять, кто из них окажется сильнее.

Левый Берег

Казалось еще недавно «Левый Берег» наконец-то смог найти свою игру, одержав 2 победы подряд. Однако потом «аисты» проиграли лидерам чемпионата — «Александрии» (0:1) и «Динамо» (0:2), что немного стало препятствием во время их полета. Конечно, проигрывать неприятно, однако, учитывая, что конкуренты также неудовлетворительно сыграли свои поединки, «Левый Берег» продолжает находиться вне зоны вылета.

Но отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл, поэтому, если команда Первака хочет сохранить свои позиции, то ей нужно брать 3 очка в матче с «Колосом», который продолжает наступать «Левому Берегу» на пятки.

Плюсом можно считать возвращение в общую группу капитана команды Руслана Дедуха, который крайний матч пропускал из-за травмы.

Также стоит отметить, что основной кипер «Левого Берега» Максим Механив с начала нового сезона принял участие во всех матчах своей команды.

Колос

«Колоски» тоже в прошлом туре немного разочаровали, ведь на домашнем поле уступили «Руху», и до сих пор продолжают находиться в зоне переходных матчей. Но, несмотря на неудовлетворительный результат, наставник команды Руслан Костышин остался доволен игрой своих подопечных, указав на то, что игра команды быстро меняется, а закономерным результатом с львовянами была бы ничья.

Поэтому уже на этих выходных «колосков» ждет битва против одного из конкурентов в борьбе за выживание — «Левым Берегом», которого ковалевцы в первом круге не смогли обыграть.

Кроме того, безничейная серия «Колоса» в УПЛ длится уже 7 поединков подряд: 2 победы и 5 поражений.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды между собой провели всего один матч, завершившийся «пресной» ничьей со счетом 0:0.

Прогноз на противостояние

И «аистам», и «колоскам» сейчас крайне важно брать в каждой игре очки, чтобы улучшать свое положение перед завершением сезона. Однако, учитывая, что обе команды в прошлом туре остались ни с чем, то, конечно, они хотят взять в этом противостоянии хоть что-то, чтобы реабилитироваться за неудачи. Поэтому, учитывая, что командам из Киевщины нужны очки, то нашим прогнозом будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Семенов, Якимив, Соколов, Дедух, Банада, Н. Когут, Шастал, Синица, Сухоручко

«Колос»: Пахолюк, Цурик, Бондаренко, Бурда, Козик, Демченко, Красничи, Велетень, Ррапай, Алефиренко, Боливар

Прогноз Sport.ua Левый Берег Колос Ковалевка Ничья 2.91 Сделать ставку

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