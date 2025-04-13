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Чемпионат Турции
Трабзонспор
13.04.2025 19:00 – FT 2 : 0
Ризеспор
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Турция
13 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:18
1775
8

Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору

Александр и компания переиграли Ризеспор со счетом 2:0 в 31-м туре чемпионата Турции

13 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:18
1775
8
Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Трабзонспор и Ризеспор.

Поединок прошел на стадионе Парк Папара в Трабзоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил украинец Александр Зубков. Александр вышел в стартовом составе и провел 80 минут, после чего был заменен на Эдина Вишчу. У Зубкова теперь 5 голов в футболке Трабзонспора.

Александр мог отдать и ассист, однако гол Симона Банзы с его передачи на 58-й был отменен из-за офсайда во время атаки.

Помимо Зубкова, в этой игре все 90 минут провел еще один представитель Украины – Арсений Батагов. Батагов вернулся в старт команды после травмы, из-за которой пропустил три предыдущих матча.

Экс-форвард донецкого Шахтера Даниил Сикан просидел весь поединок на скамейке для запасных. Сикан не получает игровое время уже во второй игре подряд.

В таблице чемпионата Турции Трабзонспор идет девятым с 39 очками. У Ризеспора 34 пункта и 15-я позиция.

Чемпионат Турции 2024/25. 31-й тур, 13 апреля

Трабзонспор – Ризеспор – 2:0

Голы: Зубков, 15, 21

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

76’
Дал Варешанович (Ризеспор) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
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Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Трабзонспор Ризеспор чемпионат Турции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Iigor6583
Зараз по упл тв йде футб.360. Так можна подумати що це"ліга сміху", одні хі, хі, ха, ха.... Дуже їм всім там весело. Вони всі що, мають бронь??? Цим людям похер, що кожен день гинуть наші захисники, захищаючи державу від рашистсько-путінських свинособак. Вони живуть в своєму мірку....
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+1
Iigor6583
Сікан чи справді дно, чи нефартовий? А Зубков прижився добре в Трабзонспорі, Батагов також каші не псує.
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+1
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Łukasz Drobniak
Вiтаємо! Надзвичайно пишаємось тобою, Олександра! Ти сієш українську славу в очах всіх турецьких вболівальників! Наснаги і подальших успіхів!
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-1
BRAZIL
Молодец! Выдающееся достижение, которое сотрясло всю Турцию!
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-1
apepa
Сикана поставить за стадионом шаурмой торговать. Больше принесет пользу клубу..
Ответить
-1
apepa
Зубков даже за шахтер так огненно не играл. И 2 мяча за игру уж точно не забивал. Что происходит??
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-3
Тот самый УгоЛЁК◼️◼️◼️⚒️
⚽⚽Зубков👏 Макіївка🇺🇦 Донбас⚒️ сила💪
Шахтарський дух. Пишаємось. Так тримати! 😊
Ответить
-4
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