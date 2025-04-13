Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору

13 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Трабзонспор и Ризеспор.

Поединок прошел на стадионе Парк Папара в Трабзоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил украинец Александр Зубков. Александр вышел в стартовом составе и провел 80 минут, после чего был заменен на Эдина Вишчу. У Зубкова теперь 5 голов в футболке Трабзонспора.

Александр мог отдать и ассист, однако гол Симона Банзы с его передачи на 58-й был отменен из-за офсайда во время атаки.

Помимо Зубкова, в этой игре все 90 минут провел еще один представитель Украины – Арсений Батагов. Батагов вернулся в старт команды после травмы, из-за которой пропустил три предыдущих матча.

Экс-форвард донецкого Шахтера Даниил Сикан просидел весь поединок на скамейке для запасных. Сикан не получает игровое время уже во второй игре подряд.

В таблице чемпионата Турции Трабзонспор идет девятым с 39 очками. У Ризеспора 34 пункта и 15-я позиция.

Чемпионат Турции 2024/25. 31-й тур, 13 апреля

Трабзонспор – Ризеспор – 2:0

Голы: Зубков, 15, 21

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine