13 апреля проходит матч 31-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Трабзонспор и Ризеспор.

Коллективы играют на стадионе Парк Папара в Трабзоне. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Украинский футболист хозяев Александр Зубков вышел на поле в стартовом составе. На 15-й минуте Зубков забил первый гол, а уж на 21-й – второй.

Зубков проводит 11-й матч в футболке Трабзонспора. На его счету уже пять голов.

В старте на Ризеспор также вышел украинский защитник Арсений Батагов, который вернулся после травмы. Форвард Трабзонспора Даниил Сикан остался на скамейке для запасных.

❗️ ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции