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Турция
13 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:39
4643
6

ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции

Александр поразил ворота Ризеспора на 15-й и 21-й в поединке 31-го тура

13 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:39
4643
6
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

13 апреля проходит матч 31-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Трабзонспор и Ризеспор.

Коллективы играют на стадионе Парк Папара в Трабзоне. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист хозяев Александр Зубков вышел на поле в стартовом составе. На 15-й минуте Зубков забил первый гол, а уж на 21-й – второй.

Зубков проводит 11-й матч в футболке Трабзонспора. На его счету уже пять голов.

В старте на Ризеспор также вышел украинский защитник Арсений Батагов, который вернулся после травмы. Форвард Трабзонспора Даниил Сикан остался на скамейке для запасных.

❗️ ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции

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Александр Зубков видео голов и обзор чемпионат Турции по футболу Ризеспор Трабзонспор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Boodya
А Сикану знову умови заважають?
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0
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ
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-1
apepa
А Секан когда начнет забивать??
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-1
putin khuylo stop the war
красаучег))
Ответить
-1
Отаман
Дуже добре
Ответить
-3
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