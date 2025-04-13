13.04.2025 19:00 – FT 2 : 0
Турция13 апреля 2025, 22:24 |
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Трабзонспор – Ризеспор – 2:0. Как Зубков положил дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Турции
13 апреля 2025, 22:24 |
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13 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Трабзонспор и Ризеспор.
Поединок прошел на стадионе Парк Папара в Трабзоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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Дубль в этой встрече оформил украинец Александр Зубков.
Чемпионат Турции 2024/25. 31-й тур, 13 апреля
Трабзонспор – Ризеспор – 2:0
Голы: Зубков, 15, 21
Видеообзор матча
События матча
76’
Дал Варешанович (Ризеспор) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
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