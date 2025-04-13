Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор – Ризеспор – 2:0. Как Зубков положил дубль. Видео голов и обзор
Чемпионат Турции
Трабзонспор
13.04.2025 19:00 – FT 2 : 0
Ризеспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
13 апреля 2025, 22:24 |
839
0

Трабзонспор – Ризеспор – 2:0. Как Зубков положил дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Турции

13 апреля 2025, 22:24 |
839
0
Трабзонспор – Ризеспор – 2:0. Как Зубков положил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Трабзонспор и Ризеспор.

Поединок прошел на стадионе Парк Папара в Трабзоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил украинец Александр Зубков.

Чемпионат Турции 2024/25. 31-й тур, 13 апреля

Трабзонспор – Ризеспор – 2:0

Голы: Зубков, 15, 21

Видеообзор матча

События матча

76’
Дал Варешанович (Ризеспор) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
По теме:
Лацио – Рома – 1:1. Шедевр Матиаса Суле и молчание Довбика. Видео голов
Бенфика – Арока – 2:2. Как Трубин пропустил на 90+5 мин. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Бетис уступил Вильярреалу в матче за потенциальную путевку в ЛЧ
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Ризеспор Александр Зубков видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
MMA | 13 апреля 2025, 08:51 7
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»

Звезда UFC высказался о войне

Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
Футбол | 13 апреля 2025, 00:55 0
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити

Пеп может возглавить сборную Бразилии

«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
Война | 13.04.2025, 14:40
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
Первый трофей Яремчука в Греции. Олимпиакос досрочно стал чемпионом страны
Футбол | 13.04.2025, 22:59
Первый трофей Яремчука в Греции. Олимпиакос досрочно стал чемпионом страны
Первый трофей Яремчука в Греции. Олимпиакос досрочно стал чемпионом страны
Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору
Футбол | 13.04.2025, 21:08
Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору
Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
12.04.2025, 08:56 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
13.04.2025, 09:17 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
12.04.2025, 18:54 39
Футбол
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
12.04.2025, 20:42 8
Футбол
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
11.04.2025, 19:06 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем