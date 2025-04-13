13 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Трабзонспор и Ризеспор.

Поединок прошел на стадионе Парк Папара в Трабзоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Дубль в этой встрече оформил украинец Александр Зубков.

Чемпионат Турции 2024/25. 31-й тур, 13 апреля

Трабзонспор – Ризеспор – 2:0

Голы: Зубков, 15, 21

Видеообзор матча