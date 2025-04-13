Ливерпуль с рекордом Салаха вырвал победу над Вест Хэмом в АПЛ
Команды выдали интересный матч в 32 туре АПЛ, где «Ливерпуль» добыл победу лишь в конце встречи
Ливерпуль в бешеной концовке вырвал победу над Вест Хэмом в матче 32 тура Английской Премьер-лиги (2:1), благодаря голу Вирджила ван Дейка в концовке встречи.
Подопечные Арне Слота открыли счет на старте встречи. Колумбийский форвард «красных» Луис Диас поразил ворота Альфонсо Ареола на 18-й минуте игры. Ассистировавшему колумбийцу Мохамеду Салаху, это результативное действие позволило египтянину установить очередной рекорд АПЛ.
Для 32-летнего египетского футболиста это результативное действие стало 45-м в текущем сезоне АПЛ, являющимся рекордом Премьер-лиги с сезона 1995/96, когда лига уменьшилась с 22 до 20 клубов.
Когда все шло к спокойной победе хозяев с минимальным счетом, защитник «красных» Эндрю Робертсон решил подарить шоу фанатам, отличившись автоголом – 1:1 на 86 минуте игры. Казалось, «Ливерпуль» снова потеряет очки, но нидерландский защитник Вирджил ван Дейк поразил ворота «молотобойцев» на 89 минуте игры и принес победу Ливерпулю.
Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу после 32 сыгранных матчей АПЛ, имея в своем активе 76 турнирных баллов. Вест Хэм находится на 17 строчке турнирки с 35 баллами.
АПЛ. 32-й тур. 13 апреля
Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1
Голы: Диас, 18, Ван Дейк, 89 – Робертсон (автогол), 86.
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