Ливерпуль с рекордом Салаха вырвал победу над Вест Хэмом в АПЛ

Ливерпуль в бешеной концовке вырвал победу над Вест Хэмом в матче 32 тура Английской Премьер-лиги (2:1), благодаря голу Вирджила ван Дейка в концовке встречи.

Подопечные Арне Слота открыли счет на старте встречи. Колумбийский форвард «красных» Луис Диас поразил ворота Альфонсо Ареола на 18-й минуте игры. Ассистировавшему колумбийцу Мохамеду Салаху, это результативное действие позволило египтянину установить очередной рекорд АПЛ.

Для 32-летнего египетского футболиста это результативное действие стало 45-м в текущем сезоне АПЛ, являющимся рекордом Премьер-лиги с сезона 1995/96, когда лига уменьшилась с 22 до 20 клубов.

Когда все шло к спокойной победе хозяев с минимальным счетом, защитник «красных» Эндрю Робертсон решил подарить шоу фанатам, отличившись автоголом – 1:1 на 86 минуте игры. Казалось, «Ливерпуль» снова потеряет очки, но нидерландский защитник Вирджил ван Дейк поразил ворота «молотобойцев» на 89 минуте игры и принес победу Ливерпулю.

Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу после 32 сыгранных матчей АПЛ, имея в своем активе 76 турнирных баллов. Вест Хэм находится на 17 строчке турнирки с 35 баллами.

АПЛ. 32-й тур. 13 апреля

Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1

Голы: Диас, 18, Ван Дейк, 89 – Робертсон (автогол), 86.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine