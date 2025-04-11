В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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Ливерпуль

«Ливерпуль» уверенно движется к чемпионскому титулу. И даже поражение в предыдущем туре от «Фулхэма» (2:3), не должно помешать команде Арне Слота завоевать титул. В чем-то «Ливерпулю» помогает «Арсенал». «Канониры» из последних пяти матчей выиграли два и три завершили вничью. «Ливерпуль» продолжает лидировать. Отрыв от «Арсенала» составляет 11 очков. За семь туров отыграть отставание будет проблематично.

Вест Хэм

«Вест Хэм» в матчах АПЛ не побеждает уже больше месяца. После победы над «Лестером» (2:0) 27 февраля, «Вест Хэм» проиграл «Ньюкаслу» (0:1), сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) и уступил «Вулверхэмптону» (0:1). В предыдущем туре команда разошлась миром с «Борнмутом» (2:2). В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 16 место. Команда уже почти гарантировала себе место в АПЛ на следующий сезон, но перед стартом чемпионата цели «Вест Хэма» были намного амбициознее.

Личные встречи

В матче первого круга «Ливерпуль» разгромил соперника со счетом 5:0. Из пяти предыдущих матчей «Ливерпуль» выиграл четыре. Один поединок завершился с ничейным результатом. Последний раз «Вест Хэм» побеждал «Ливерпуль» в ноябре 2021 года.

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» забивает в среднем по 1,27 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,67 гола за матч.

Возможные составы

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, Джонс, ван Дейк, Конате, Макаллистер, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Салах, Жота.

«Вест Хэм»: Ареоля, Скарлз, Уан-Биссака, Килмен, Тодибо, Альварес, Уорд-Проуз, Пакета, Кудус, Соучек, Боуэн.

Прогноз

«Ливерпуль» захочет реабилитироваться за поражение в прошлом туре, но и «Вест Хэм» должен дать бой. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.