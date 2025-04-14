Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1. Ван Дейк принес победу красным. Видео голов
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13 апреля Ливерпуль одержал непростую домашнюю победу над Вест Хэмом (2:1) в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги.
Счет в матче открыл Луис Диас на 18-й минуте. На 86-й минуте защитник хозяев Эндрю Робертсон срезал мяч в свои ворота.
Красные вырвали победу. На 89-й минуте капитан Вирджил ван Дейк головой принес победу лидеру чемпионата.
Ливерпуль близок к титулу АПЛ, имея 76 очков. Вест Хэм остался на 17-й позиции (35 очков).
АПЛ. 32-й тур, 13 апреля
Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1
Голы: Диас, 18, ван Дейк, 89 – Робертсон, 86 (автогол)
Видео голов и обзор матча
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