13 апреля Ливерпуль одержал непростую домашнюю победу над Вест Хэмом (2:1) в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче открыл Луис Диас на 18-й минуте. На 86-й минуте защитник хозяев Эндрю Робертсон срезал мяч в свои ворота.

Красные вырвали победу. На 89-й минуте капитан Вирджил ван Дейк головой принес победу лидеру чемпионата.

Ливерпуль близок к титулу АПЛ, имея 76 очков. Вест Хэм остался на 17-й позиции (35 очков).

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АПЛ. 32-й тур, 13 апреля

Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1

Голы: Диас, 18, ван Дейк, 89 – Робертсон, 86 (автогол)

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