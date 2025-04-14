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Чемпионат Англии
Ливерпуль
13.04.2025 16:00 – FT 2 : 1
Вест Хэм
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Англия
14 апреля 2025, 04:19 | Обновлено 14 апреля 2025, 04:31
44
0

Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1. Ван Дейк принес победу красным. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 32-го тура чемпионата Англии

14 апреля 2025, 04:19 | Обновлено 14 апреля 2025, 04:31
44
0
Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1. Ван Дейк принес победу красным. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля Ливерпуль одержал непростую домашнюю победу над Вест Хэмом (2:1) в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче открыл Луис Диас на 18-й минуте. На 86-й минуте защитник хозяев Эндрю Робертсон срезал мяч в свои ворота.

Красные вырвали победу. На 89-й минуте капитан Вирджил ван Дейк головой принес победу лидеру чемпионата.

Ливерпуль близок к титулу АПЛ, имея 76 очков. Вест Хэм остался на 17-й позиции (35 очков).

АПЛ. 32-й тур, 13 апреля

Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1

Голы: Диас, 18, ван Дейк, 89 – Робертсон, 86 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
86’
ГОЛ ! Автогол забил Эндрю Робертсон (Ливерпуль).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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