«Осталось выиграть два матча». Арне Слот рассказал, на чем фокус Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал пресс-конференцию, во время которой прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 32-го тура АПЛ:

«Победный гола ван Дейка? Это было большое облегчение. Алиссон Беккер сделал все, чтобы соперники не забили раньше. У них было несколько моментов, чтобы сравнять счет во втором тайме, и, к сожалению, один из них завершился голом – но это не они забили, а мы сами. Если быть до конца честным, я ожидал, что добавят две минуты, максимум три-четыре, но вдруг добавили семь – при том, что обе команды совсем не тянули время. Это удивило меня. Но ладно – это нам даже помогло, потому что мы забили до начала компенсированного времени. И, конечно, это стало облегчением, потому что после гола «Вест Хэма» и с тем, как развивался второй тайм, казалось, что скорее они могут забить второй.

Но наши болельщики и наши игроки думали иначе – с момента, когда счет стал 1:1, мы снова начали играть, снова пошли в прессинг, и фанаты в тот момент были особенно громкими. Уже тогда у Луиса Диаса был момент, потом моменты после контрпрессинга, которые привели к угловому – и мы приберегли этот стандарт как раз для важного момента. Потому что в современном футболе стандарты имеют огромное значение – и сегодня это снова подтвердилось.

Посмотрим, что будет на следующей неделе, когда будем играть с «Лестером». Потому что сейчас это самое важное, на чем сосредоточен клуб. Осталось две победы до титула. Думаю, первые 32 матча показали нам, насколько трудно – не только нам, но и любой команде Премьер-лиги – выиграть матч. Конкуренция сейчас сильнейшая за все время. Поэтому выигрывать стало невероятно трудно. Можно говорить: осталось две победы. Но их еще надо одержать. Так что все внимание на это.

Опыт Алиссона, ван Дейка и Салаха? Очень важно. Было бы не совсем справедливо говорить только о них, но как тренер ты всегда хочешь, чтобы игроки, которые уже добились многого в карьере, выходили вперед в самые ключевые моменты сезона. Потому что именно под конец сезона важность моментов становится все больше и больше. И сегодня все трое сыграли ключевую роль – не только они, именно в важных эпизодах. Думаю, Алиссон провел сегодня лучший матч сезона. Вирджил забил головой, который принес нам три очка. Мо снова был очень важен в первом голе и вообще в первом тайме был очень активным – я снова увидел того Салаха, которого мы видели большую часть сезона.

ОУ «Вест Хэма» тоже есть игроки – вот почему Премьер-лига такая сильная в этом сезоне. Они сейчас 16-е или 17-е место занимают, но я могу назвать одного-двух игроков, которые могли бы спокойно играть сегодня за нас с точки зрения качества. Вот в чем суть Премьер-лиги.

Во втором тайме они начали больше использовать этих сильных игроков. У них их больше, но Лукас Пакета и Мохаммед Кудус сегодня были просто великолепны, особенно после перерыва. Может быть, потому что мы вели 1:0, и после одной-двух опасностей мы стали чуть более осторожными, не так активно шли в прессинг. А они начали рисковать все больше, добавили много игроков в центр поля, и при этом у них сохранялась угроза через рывки Ван-Биссаки, Боуэна и других. Так что это было с обеих сторон.

Безусловно, надо отдать должное «Вест Хэму», но такое видишь не только здесь – я наблюдаю это в каждом матче. Я смотрел игру «Кристал Пэлас» вчера: после 20 минут они вели и могли забить третий, но он был отменен из-за офсайда, и в итоге они проиграли 2:5. Таковы тонкости в Премьер-лиге – они делают ее очень трудной, но и такой популярной.

Отсутствие Дарвина Нуньеса? Вчера он ушел с тренировки – почувствовал недомогание. Поэтому сегодня не был в заявке.

Выход в Лигу чемпионов? Думаю, это главная цель клуба – потому что два года назад на себе прочувствовали, насколько это тяжело, когда не попадаешь в Лигу чемпионов. Так что да, действительно. Когда я только пришел, мне сказали: смотри на игроков, дай по ним свое мнение, чтобы мы могли работать в этом проекте на второй и третий год – но сначала нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов. Мы все понимаем, что даже команда, идущая 16-й, имеет отличных игроков. А команды из первой восьмерки – просто невероятных.

Так что попасть в Лигу чемпионов становится все сложнее. Честно, если бы вы задали мне этот вопрос в начале сезона, я бы сказал: «О, круто». Но вчера я не открывал бутылку вина – у нас теперь цели выше, чем просто квалификация в ЛЧ.

Празднование с фанатами после финального свистка? Я думаю, потому что мы выиграли матч, в котором, может быть, впервые за весь сезон можно было поспорить – заслужили ли мы победу. И когда побеждаешь в такой момент, с такой поддержкой трибун – это заслуживает особой благодарности. Поэтому я постарался показать им, как я их ценю – на протяжении всего сезона, но особенно сегодня.

Перспектива выиграть титул Премьер-лиги на Энфилде? Если придется выиграть его в 15 километрах отсюда – мне все равно. Где бы это ни случилось. Мы знаем, что нужно выиграть еще два матча – и я каждый раз к этому возвращаюсь: из 32 игр лишь 2–3 мы выиграли уверенно, остальные – через очень тяжелую работу. Так что надо сосредоточиться только на этом. В эту неделю мы должны снова улучшаться – снова, снова, снова – чтобы повысить шансы на победу в следующей игре.

Мы играем с «Лестером», и кто угодно может говорить что угодно, но я видел, что впервые за 11 матчей они забили два гола и добились результата. Так что у них, наверное, появится уверенность. Мы же знаем, насколько трудно было нам в каждом из предыдущих 32 матчей. Так что это и есть мой единственный фокус – выиграть следующий матч».