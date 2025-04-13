Впервые за последние 17 лет у Украины не будет прямого места в основе ЛЧ

Вечером 13 апреля официально стало известно, что у Украины больше нет никаких шансов на автоматическую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2025/26.

Впервые с сезона 2008/09 ни один украинский клуб не будет стартовать гарантированно в групповой стадии самого престижного еврокубка.

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До 13 апреля у Украины оставалась теоретическая возможность избежать квалификации. Для этого нужно было, чтобы Шахтер стал чемпионом Украины, а победителем текущей Лиги чемпионов стала команда, финиширует в зоне ЛЧ своего национального чемпионата. Даже при таком сценарии для получения прямой путевки горняки должны были быть самым рейтинговым чемпионом среди участников квалификации.

Греческий Олимпиакос, имеющий высший клубный рейтинг и проходящий через Путь чемпионов в ЛЧ, досрочно стал чемпионом Греции. Таким образом, Шахтер потерял даже теоретические шансы быть первым в очереди на вакантное место в групповом этапе.

Следовательно, чемпион Украины начнет путь в ЛЧ 2025/26 со второго квалификационного раунда, а представительство Украины в основной сетке турнира будет зависеть исключительно от результатов в отборе ЛЧ.

Список команд, которые могут занять вакантное место в основном раунде ЛЧ