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Чемпионат Греции
Олимпиакос Пирей
13.04.2025 21:00 – FT 1 : 0
АЕК
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Греция
13 апреля 2025, 22:59 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:23
1137
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Первый трофей Яремчука в Греции. Олимпиакос досрочно стал чемпионом страны

Красно-белые минимально переиграли АЕК со счетом 1:0, Роман вышел на поле на 90-й

13 апреля 2025, 22:59 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:23
1137
0
Первый трофей Яремчука в Греции. Олимпиакос досрочно стал чемпионом страны
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля Олимпиакос переиграл АЕК в 3-м туре чемпионской группы национального первенства со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Аюб Эль-Кааби. Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле только на 90-й минуте вместо Аюба и успел получить желтую на 90+2-й.

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Благодаря этой победе красно-белые набрали 66 очков за 29 сыгранных матчей в чемпионате Греции 2024/25 и досрочно выиграли трофей!

Вторым идет Панатинаикос с 56 пунктами. Олимпиакос вне зоны досягаемости, поскольку до завершения турнира осталось три тура – Панатинаикос максимум сможет набрать 65 баллов.

Яремчук выиграл первый трофей в футболке Олимпиакоса, к которому присоединился летом 2024 года. В чемпионате Греции этой кампании украинский нападающий провел 20 поединков (539 минут), забил три гола и отдал один ассист.

Олимпиакос завоевал 48-й чемпионский трофей. В последний раз красно-белые выигрывали титул в сезоне 2021/22.

Чемпионат Греции 2024/25. 13 апреля

Чемпионская группа, 3-й тур

Олимпиакос – АЕК – 1:0

Гол: Эль-Кааби, 55

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Аюб Эль-Кааби Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу АЕК Афины Олимпиакос Пирей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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