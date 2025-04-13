Анчелотти не единственный виновник краха Реала, но об этом в Мадриде молчат

Это был крах, провал, катастрофа. Количество негативных эпитетов, сопровождавших сокрушительное поражение «Реала» от «Арсенала» (0:3) на выезде в первом поединке четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, в испанской прессе буквально зашкаливало. Почитав одни лишь заголовки, сложилось впечатление, что почти каждый уважающий себя журналист счел нужным бросить камень в огород главного тренера «бланкос» Карло Анчелотти, которому ряд источников теперь прочит отставку в конце текущего сезона.

Но действительно ли в провале в Лондоне виноват один лишь Анчелотти? После 70-й минуты, когда счет стал 2:0 в пользу «канониров», итальянский коуч наконец-то решил обратиться к скамейке запасных, чтобы попробовать как-то переломить ход неудачно складывавшегося для его команды поединка. И какое же наилучшее кадровое решение смог найти Карло? Он выпустил 33-летнего правого фулбека Лукаса Васкеса вместо 39-летнего центрального полузащитника Луки Модрича…

Когда же счет стал 3:0 в пользу «Арсенала», Анчелотти решился на еще две замены, которые, по идее, должны были помочь «Реалу» хотя бы встать с колен и забить пресловутый гол престижа. Но кто вышел на поле? 25-летний левый фулбек Фран Гарсия и его ровесник вингер Браим Диас…

Эти замены ровным счетом ничего не дали «Реалу», да и, откровенно говоря, вряд ли могли дать импульс для исправления ситуации. Хуже всего для мадридцев было то, что помимо провального счета на табло, они проиграли хозяевам по всем статьям. И это после матча нашел в себе силы признать хавбек «бланкос» Джуд Беллингем, заявивший, что «голов «Арсенала» могло быть и значительно больше, нежели три».

Матч в Лондоне еще раз продемонстрировал очевидную истину: в текущем составе «Реала» собрано немало звездных имен, особенно на позициях в атаке, однако состав мадридской команды недостаточно глубок и сбалансирован, чтобы иметь возможность достойно конкурировать с наиболее сильными соперниками.

В текущем сезоне «Реалу» не повезло с травмами, особенно игроков обороны. Потеря правого защитника Дани Карвахаля и центрального защитника Эдера Милитао из-за серьезных повреждений стала жестоким ударом судьбы, особенно с учетом того, что их коллега-бек Алаба пока еще так и не играет на 100 процентов своих возможностей после разрыва передней крестообразной связки, полученной в 2023-м году. Впрочем, входя в сезон и имея всего трех опытных центрбеков в составе, клуб уровня и амбиций «Реала» должен был осознавать все риски и неприятности, на которые себя повергал.

Если проанализировать текущий сезон, то становится очевидным, что Анчелотти с уверенностью рассчитывал (или мог рассчитывать) на девятерых футболистов, которым доверял в наиболее ответственных поединках. Это вратарь Тибо Куртуа, защитник Антонио Рюдигер, полузащитники Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга, а также нападающие Килиан Мбаппе, Родриго и Винисиус Жуниор. Именно таким был костяк команды, которая входила в сезон с амбициями в очередной раз попробовать завоевать свой первый требл в истории.

Анчелотти менее охотно предпочитал задействовать скамейку запасных, так как просто не видел там очевидных кадров, способных реально усилить команду. Неудивительно, что 39-летний Лука Модрич, которому многие перед стартом сезона прочили роль такого себе «свадебного генерала» и футболиста, выходящего на поле в ситуациях, когда уже все решено, вновь оказался востребованной фигурой у итальянского коуча и к настоящему моменту принял участие уже в 48 официальных матчах сезона!

В «Реале» сейчас вообще существует определенный перекос с опытными и молодыми футболистами. И первых, и вторых чересчур много для клуба, претендующего на все трофеи в турнирах, где он принимает участие. Получается, что Анчелотти может рассчитывать в большинстве своем или на «пенсионеров», или на «молодых и зеленых». Просто гляньте, кто оставался на скамейке запасных в Лондоне во вторник: Эндрик (18 лет), Фран Гонсалес (19 лет), Арда Гюлер (20 лет), Лоренсо Агуадо (22 года), Хакобо Рамон (20 лет), Гонсало Гарсия (21 год), Серхи Местро (20 лет) и Хесус Вальехо (28 лет). Если отбросить последнего, то суммарно на счету всех остальных набирается только 260 минут в Лиге чемпионов, а если отбросить еще и Гюлера (142) с Эндриком (106) получается и вовсе 12 минут на шестерых футболистов «Реала», оказавшихся в запасе на «Арсенал» в четвертьфинале самого престижного клубного соревнования континента!

Нехватка опытных, надежных футболистов заставила Анчелотти постоянно импровизировать и пробовать искать краткосрочные решения, что привело лишь к дальнейшим проблемам. Например, Вальверде на позиции правого фулбека попросили делать слишком много, чем он мог дать чисто физически…

Из-за очевидных кадровых проблем Анчелотти уже давно лишен возможности выставлять на каждый ответственный матч свой лучший подбор игроков. Вместо этого тренер, складывается впечатление, просто вынужден экспериментировать с тактикой и схемами, отправляя в бой всех доступных ему опытных исполнителей в надежде на то, что очередная гениальная искра чьей-то индивидуальности позволит «Реалу» оказаться сильнее.

Нечто подобное сработало в двух предыдущих раундах плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» и «Атлетико», зато обе встречи с «Барселоной» в текущем сезоне завершились провалами – 0:4 в чемпионате и 2:5 в Суперкубке…

На лицо крайне странная ситуация. С одной стороны «Реал» – это самый богатый клуб мира, который в июле минувшего года объявлял, что стал первым футбольным клубом планеты, получившим за сезон более миллиарда евро дохода. «Реал» – это клуб, чей зарплатный фонд еще в минувшем сезоне был третьим в европейском футболе и составлял 505 миллионов евро, что значительно больше, нежели у «Арсенала», который был девятым с 381 миллионом евро. Однако все это не помогло «Реалу» подойти к финальному и самому ответственному отрезку сезона-2024/25 с достаточным количеством футболистов, способных реально решать задачи на топ-уровне, а не просто просиживать штаны на скамье запасных, радуясь самому факту попадания в заявку.

Это крайне далеко от первого периода Анчелотти в «Реале» в качестве главного тренера, датированного 2013-2015 годами. Тогда у итальянца был опытный международный резерв практически на каждой позиции, когда они выиграли Лигу чемпионов в первом из этих сезонов. А когда его сменщик Зинедин Зидан впоследствии взял три кряду титула Лиги чемпионов с 2016 по 2018 год, то в состав ближайшего резерва первой команды «бланкос» входила такая группа опытных на международном уровне исполнителей, как Пепе, Начо, Хамес Родригес, Матео Ковачич, Иско и Альваро Мората. Сравните эти имена с теми, кто сидел на скамейке запасных во вторник в Лондоне…

Стоит также отмечать и то, что при кадровом планировании в «Реале» голос главного тренера абсолютно не является приоритетным. Когда уходил Карим Бензема, который в списке голеадоров «Реала» за всю историю уступает только Криштиану Роналду, Анчелотти хотел подписать капитана сборной Англии Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в качестве прямой замены. Но эта просьба итальянца была отклонена боссами во главе с президентом Флорентино Пересом, и Анчелотти пришлось импровизировать, создавая более атакующую роль для новичка Беллингема. Тогда это сработало, поскольку Джуд забил 23 мяча, а «Реал» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Прошлым летом, когда ушел хавбек Тони Кроос, а также защитник Начо Фернандес и резервный центральный нападающий Хоселу, руководство «Реала» расщедрилось лишь на подписание Килиана Мбаппе, да и то на правах свободного агента, пусть и с фантастическими личными компенсационными выплатами французу. Приход Мбаппе мог помочь в атаке, но никак не решал проблемы, образовавшиеся вследствие кадровых потерь в средней линии и в обороне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти дает установку Давиду Алабе

Зимнее трансферное окно выдалось еще более озадачивающим. Даже с тремя опытными защитниками в лазарете (Алабой, Карвахалем и Милитао), Анчелотти так и не дождался квалифицированных подписаний. Собственно, он не дождался вообще никаких новичков, вследствие чего был вынужден искать хоть какие-то опции, обращаясь к молодежному составу.

Публично Анчелотти, кажется, в последний раз возмущался кадровой ситуацией в конце 2023 года. Тогда итальянский тренер говорил, что хочет, чтобы клуб подписал более опытных защитников, которые бы помогли ему сбалансировать команду. Однако после подписания нового контракта с «Реалом» Карло поутих и дал понять, что соглашается пойти на условия клуба. Собственно говоря, это единственная трезвая причина, по которой сегодня почти вся критика обрушилась исключительно на итальянца.

С другой стороны, перестав публично критиковать руководство за работу на трансферном рынке, Анчелотти через интервью не переставал посылать месседжи общественности. Итальянец в своих рассуждениях неизменно приходил к тому, что можно было бы трактовать исключительно как его личное оправдание, особенно с учетом того, что его собственный статус работы после окончания этого сезона все еще не определен.

Главная проблема нынешнего «Реала» – это инвестиции на сумму в более чем 1 миллиард евро в реконструкцию домашнего стадиона. По мнению президента «бланкос» Флорентино Переса, дополнительные доходы, полученные в будущем от нового стадиона, должны будут стать ключом к финансовой устойчивости мадридцев. Однако перерасход средств на строительство, а затем проблемы с проведением концертов и других нефутбольных мероприятий означают одно – планируемого финансового подъема пока так и не произошло.

Очевидно, что в ответном поединке четвертьфинала ЛЧ-2024/25 Карло Анчелотти опять придется как-то тасовать состав и придумывать что-то, что может принести успех. В истории «бланкос» есть немало камбэков, а потому заранее списывать их со счетов все-таки не стоит. Однако, скорее всего, итогом этого противостояния станет еще одна очевидная демонстрация ограниченности нынешнего «Реала».

Карло Анчелотти, безусловно, несет прямую ответственность за результаты и за то, что не сумел создать более жизнеспособную команду из талантливых игроков, находящихся у него в распоряжении. Однако неменьший груз ответственности ложится на плечи тех функционеров, которые сегодня раздумывают об увольнении итальянца. Конечно, поступить так будет проще всего, но вряд ли без точечного и грамотного усиления грядущим летом любой другой наставник сумеет вновь вернуть «Реал» на вершину, которую Карло удалось покорить по итогам минувшего сезона. А ведь тогда никто не говорил, что у «бланкос» никудышний тренер…