Решена судьба Анчелотти в Реале после разгрома от Арсенала

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

По информации известного испанского издания Relevo, судьба главного тренера «Реала» Карло Анчелотти была фактически решена – он покинет команду в конце сезона. Его может спасти только чудо – «Реал» должен выиграть большой трофей в этом сезоне.