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  4. Решена судьба Анчелотти в Реале после разгрома от Арсенала
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 18:46 |
1084
0

Решена судьба Анчелотти в Реале после разгрома от Арсенала

Карло покинет место главного тренера «Реала»

09 апреля 2025, 18:46 |
1084
0
Решена судьба Анчелотти в Реале после разгрома от Арсенала

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

По информации известного испанского издания Relevo, судьба главного тренера «Реала» Карло Анчелотти была фактически решена – он покинет команду в конце сезона. Его может спасти только чудо – «Реал» должен выиграть большой трофей в этом сезоне.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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