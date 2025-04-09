Решена судьба Анчелотти в Реале после разгрома от Арсенала
Карло покинет место главного тренера «Реала»
8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
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По информации известного испанского издания Relevo, судьба главного тренера «Реала» Карло Анчелотти была фактически решена – он покинет команду в конце сезона. Его может спасти только чудо – «Реал» должен выиграть большой трофей в этом сезоне.
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