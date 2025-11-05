Непобежденная Бавария, Ребров и Мельгоса назвали составы, Палкин vs Суркис
1A. Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов
1B. Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Мюнхенцы продолжают побеждать в этом сезоне
1C. Кураж Куртуа не помог. Ливерпуль на Энфилде обыграл Реал
Мадридская команда потерпела второе поражение в сезоне
1D. 4 победы в 4 турах ЛЧ. Арсенал с дублем Мерино разгромил Славию
Канониры одолели команду из Праги со счетом 3:0 и набрали 12 очков из 12
2A. Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
В резервный список сине-желтых вошли 10 футболистов
2B. Мельгоса определился с заявкой сборной Украины U-21 на матч отбора к Евро
Испанец включил в финальный список 23 футболиста
3A. Игорь СУРКИС: «Прошу это зафиксировать. Мы знаем, кто за всем этим стоит»
Президент Динамо дал большое интервью
3B. Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Гендиректор Шахтера дал комментарий по актуальным вопросам
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в Лиге конференций уволил главного тренера
«Фиорентина» объявила о прекращении сотрудничества со Стефано Пиоли
4B. Наставник команды Первой лиги очень близок к отставке
Феникс-Мариуполь снова проиграл, и Максим Фещук под угрозой
5A. Пропустили 6 мячей. Украина U-16 в спарринге уступила сверстникам из Италии
Товарищеский матч оказался очень результативным, суммарно было забито 8 голов
5B. Сборная Украины узнала соперников в отборе на женский ЧМ-2027 по футболу
Сине-желтая команда попала в группу с Испанией, Англий и Исландией
6A. Объявлен победитель премии Golden Boy 2025
Признание получил Дезире Дуэ из ПСЖ
6B. Не из Динамо и Шахтера. Определены лучший игрок и тренер месяца в УПЛ
Лучшими названы представители ЛНЗ Виталий Пономарев и Проспер Оба
7A. Гауфф одолела Паолини на Итоговом турнире. Жасмин – аут, у Коко есть шансы
Американка добыла победу в двух сетах во втором туре группы Штеффи Граф
7B. Соболенко и Пегула определили сильнейшую в игре группового этапа WTA Finals
Джессика в трех сетах уступила Арине во втором туре квартета Штеффи Граф
8. ОФИЦИАЛЬНО. Бой Джейка Пола и Джервонты Дэвиса не состоится
Чемпион мира в легком весе обвиняется в избиении своей подруги
9. Снукерист с украинскими корнями нанес сенсационное поражение О'Салливану
Джек Лисовски вышел в 1/8 финала в Китае, как и Джадд Трамп и Марк Селби
10. Реванш Шахтера в класичному, поражение ЛНЗ, ничья Полесья
Самые интересные события 11-го тура УПЛ
