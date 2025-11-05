Непобежденная Бавария, Ребров и Мельгоса назвали составы, Палкин vs Суркис

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 ноября.

1A. Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов

1B. Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ

Мюнхенцы продолжают побеждать в этом сезоне

1C. Кураж Куртуа не помог. Ливерпуль на Энфилде обыграл Реал

Мадридская команда потерпела второе поражение в сезоне

1D. 4 победы в 4 турах ЛЧ. Арсенал с дублем Мерино разгромил Славию

Канониры одолели команду из Праги со счетом 3:0 и набрали 12 очков из 12

2A. Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии

В резервный список сине-желтых вошли 10 футболистов

2B. Мельгоса определился с заявкой сборной Украины U-21 на матч отбора к Евро

Испанец включил в финальный список 23 футболиста

3A. Игорь СУРКИС: «Прошу это зафиксировать. Мы знаем, кто за всем этим стоит»

Президент Динамо дал большое интервью

3B. Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»

Гендиректор Шахтера дал комментарий по актуальным вопросам

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в Лиге конференций уволил главного тренера

«Фиорентина» объявила о прекращении сотрудничества со Стефано Пиоли

4B. Наставник команды Первой лиги очень близок к отставке

Феникс-Мариуполь снова проиграл, и Максим Фещук под угрозой

5A. Пропустили 6 мячей. Украина U-16 в спарринге уступила сверстникам из Италии

Товарищеский матч оказался очень результативным, суммарно было забито 8 голов

5B. Сборная Украины узнала соперников в отборе на женский ЧМ-2027 по футболу

Сине-желтая команда попала в группу с Испанией, Англий и Исландией

6A. Объявлен победитель премии Golden Boy 2025

Признание получил Дезире Дуэ из ПСЖ

6B. Не из Динамо и Шахтера. Определены лучший игрок и тренер месяца в УПЛ

Лучшими названы представители ЛНЗ Виталий Пономарев и Проспер Оба

7A. Гауфф одолела Паолини на Итоговом турнире. Жасмин – аут, у Коко есть шансы

Американка добыла победу в двух сетах во втором туре группы Штеффи Граф

7B. Соболенко и Пегула определили сильнейшую в игре группового этапа WTA Finals

Джессика в трех сетах уступила Арине во втором туре квартета Штеффи Граф

8. ОФИЦИАЛЬНО. Бой Джейка Пола и Джервонты Дэвиса не состоится

Чемпион мира в легком весе обвиняется в избиении своей подруги

9. Снукерист с украинскими корнями нанес сенсационное поражение О'Салливану

Джек Лисовски вышел в 1/8 финала в Китае, как и Джадд Трамп и Марк Селби

10. Реванш Шахтера в класичному, поражение ЛНЗ, ничья Полесья

Самые интересные события 11-го тура УПЛ