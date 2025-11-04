ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен победитель премии Golden Boy 2025

Французский вингер парижского «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ официально выиграл награду Golden Boy 2025.

Golden Boy – награда лучшему молодому футболисту (до 21 года) мира, которую ежегодно вручает итальянская газета Tuttosport.

В сезоне 2024/25 Дезире Дуэ провел 61 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат и кубок Франции, а также Лигу чемпионов, оформив дубль и ассист в финале турнира.

В прошлом году награду Golden Boy получил Ламин Ямаль.

The Golden Boy Absolute Best is DÉSIRÉ DOUÉ!



