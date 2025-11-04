Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен победитель премии Golden Boy 2025
Франция
04 ноября 2025, 16:43
1

ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен победитель премии Golden Boy 2025

Признание получил Дезире Дуэ

ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен победитель премии Golden Boy 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Французский вингер парижского «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ официально выиграл награду Golden Boy 2025.

Golden Boy – награда лучшему молодому футболисту (до 21 года) мира, которую ежегодно вручает итальянская газета Tuttosport.

В сезоне 2024/25 Дезире Дуэ провел 61 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат и кубок Франции, а также Лигу чемпионов, оформив дубль и ассист в финале турнира.

В прошлом году награду Golden Boy получил Ламин Ямаль.

По теме:
ПСЖ опубликовал заявку на матч ЛЧ. Забарный не сыграет против Баварии
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Рамуш имеет шансы однажды выиграть ЗМ. Нюанс: не в составе ПСЖ
Дезире Дуэ ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Golden Boy
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
