ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен победитель премии Golden Boy 2025
Признание получил Дезире Дуэ
Французский вингер парижского «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ официально выиграл награду Golden Boy 2025.
Golden Boy – награда лучшему молодому футболисту (до 21 года) мира, которую ежегодно вручает итальянская газета Tuttosport.
В сезоне 2024/25 Дезире Дуэ провел 61 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат и кубок Франции, а также Лигу чемпионов, оформив дубль и ассист в финале турнира.
В прошлом году награду Golden Boy получил Ламин Ямаль.
The Golden Boy Absolute Best is DÉSIRÉ DOUÉ!— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 4, 2025
A phenomenal season for the young Frenchman, who won everything with Paris Saint-Germain!#GoldenBoyAwards | #GoldenBoy2025 | #GBFBIndex | #FootballBenchmark | #Tuttosport pic.twitter.com/qC1jYUa7jT
