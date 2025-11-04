Четыре победы в четырех турах ЛЧ. Арсенал с дублем Мерино разгромил Славию
Канониры одолели команду из Праги со счетом 3:0 и набрали 12 очков из 12 возможных
Лондонский Арсенал переиграл Славию Прага в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.
4 ноября на стадионе Фортуна Арена в столице Чехии канониры одолели соперников со счетом 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первым на 32-й минуте с пенальти отличился Букайо Сака. Во втором тайме дубль за подопечных Микеля Артеты оформил Микель Мерино.
Арсенал одержал четвертую победу в этом сезоне главного еврокубка и с 12 очками из 12 возможных возглавляет турнирную таблицу. Ранее лондонцы одолели Атлетик, Олимпиакос и Атлетико.
У Славии в активе два пункта благодаря ничьим против Буде-Глимта и Аталанты. Чешская команда также уступила Интеру (0:3).
Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября
Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия) – 0:3
Голы: Сака, 32 (пен.), Мерино, 46, 68
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26
Андрею Ярчевскому было 24 года