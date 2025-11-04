Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Четыре победы в четырех турах ЛЧ. Арсенал с дублем Мерино разгромил Славию
Лига Чемпионов
Славия Прага
04.11.2025 19:45 – FT 0 : 3
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 21:45 |
120
0

Четыре победы в четырех турах ЛЧ. Арсенал с дублем Мерино разгромил Славию

Канониры одолели команду из Праги со счетом 3:0 и набрали 12 очков из 12 возможных

04 ноября 2025, 21:45 |
120
0
Четыре победы в четырех турах ЛЧ. Арсенал с дублем Мерино разгромил Славию
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал переиграл Славию Прага в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

4 ноября на стадионе Фортуна Арена в столице Чехии канониры одолели соперников со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на 32-й минуте с пенальти отличился Букайо Сака. Во втором тайме дубль за подопечных Микеля Артеты оформил Микель Мерино.

Арсенал одержал четвертую победу в этом сезоне главного еврокубка и с 12 очками из 12 возможных возглавляет турнирную таблицу. Ранее лондонцы одолели Атлетик, Олимпиакос и Атлетико.

У Славии в активе два пункта благодаря ничьим против Буде-Глимта и Аталанты. Чешская команда также уступила Интеру (0:3).

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября

Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия) – 0:3

Голы: Сака, 32 (пен.), Мерино, 46, 68

По теме:
Джуд Беллингем в матче против Ливерпуля установит рекорд Лиги чемпионов
Очередная потеря очков. Наполи сыграл вничью с Айнтрахтом
Сыграет ли Забарный? Названы стартовые составы на матч ПСЖ и Баварии
футбол Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Славия Прага – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 04 ноября 2025, 20:45 0
Славия Прага – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Славия Прага – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26

Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Война | 04 ноября 2025, 09:00 0
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу

Андрею Ярчевскому было 24 года

Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Футбол | 04.11.2025, 16:59
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Футбол | 04.11.2025, 11:27
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04.11.2025, 08:33
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 18
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 10
Бокс
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 227
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем