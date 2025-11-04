04.11.2025 19:45 - : -
Лига чемпионов04 ноября 2025, 08:08 |
60
0
Наполи – Айнтрахт, Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матчи пройдут 4 ноября в 19:45 по Киеву
04 ноября 2025, 08:08 |
60
0
Во вторник, 4 ноября, двумя матчами стартует четвертый раунд основного этапа Лиги чемпионов 2025/26.
«Наполи» в Неаполе примет франкфуртский «Айнтрахт», а «Славия» в Праге сыграет против лондонского «Арсенала».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало поединков запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединков можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Наполи – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2025, 00:49 3
Турок – о поражении в Кубке Украины
Футбол | 04 ноября 2025, 08:12 11
Горняки победили в Классическом 3:1
Футбол | 03.11.2025, 21:31
Футбол | 04.11.2025, 06:23
Футбол | 03.11.2025, 09:34
Комментарии 0
Популярные новости
02.11.2025, 20:40 5
02.11.2025, 19:58 488
02.11.2025, 09:22 5
03.11.2025, 07:37 9
03.11.2025, 08:44 15
02.11.2025, 22:59 33