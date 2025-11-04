Наполи – Айнтрахт, Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 4 ноября, двумя матчами стартует четвертый раунд основного этапа Лиги чемпионов 2025/26.

«Наполи» в Неаполе примет франкфуртский «Айнтрахт», а «Славия» в Праге сыграет против лондонского «Арсенала».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединков запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединков можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Наполи – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция