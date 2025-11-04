Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наполи – Айнтрахт, Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Наполи
04.11.2025 19:45 - : -
Айнтрахт Франкфурт
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 08:08 |
Наполи – Айнтрахт, Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матчи пройдут 4 ноября в 19:45 по Киеву

ФК Арсенал

Во вторник, 4 ноября, двумя матчами стартует четвертый раунд основного этапа Лиги чемпионов 2025/26.

«Наполи» в Неаполе примет франкфуртский «Айнтрахт», а «Славия» в Праге сыграет против лондонского «Арсенала».

Начало поединков запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединков можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Наполи – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Айнтрахт Франкфурт Наполи Арсенал Лондон Славия Прага Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
