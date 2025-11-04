Во вторник, 4 октября, проходил матч четвертого тура основного раунда лиги Чемпионов между «Наполи» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Встречу принимал «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Зрители голов не увидели, матч завершился вничью со счетом 0:0.

В турнирной таблице дела у команд идут следующим образом: «Наполи» с 4 очками – 19-й, «Айнтрахт» с аналогичным количеством очков – 18-й.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур

Наполи – Айнтрахт – 0:0 (обновляется)

Видео голов и обзор матча: