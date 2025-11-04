Наполи – Айнтрахт – 0:0. Нули в Неаполе. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов
Во вторник, 4 октября, проходил матч четвертого тура основного раунда лиги Чемпионов между «Наполи» и франкфуртским «Айнтрахтом».
Встречу принимал «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Зрители голов не увидели, матч завершился вничью со счетом 0:0.
В турнирной таблице дела у команд идут следующим образом: «Наполи» с 4 очками – 19-й, «Айнтрахт» с аналогичным количеством очков – 18-й.
Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур
Наполи – Айнтрахт – 0:0 (обновляется)
Видео голов и обзор матча:
