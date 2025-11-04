Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:18 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:30
0

Наполи – Айнтрахт – 0:0. Нули в Неаполе. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов

Наполи – Айнтрахт – 0:0. Нули в Неаполе. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

Во вторник, 4 октября, проходил матч четвертого тура основного раунда лиги Чемпионов между «Наполи» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Встречу принимал «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Зрители голов не увидели, матч завершился вничью со счетом 0:0.

В турнирной таблице дела у команд идут следующим образом: «Наполи» с 4 очками – 19-й, «Айнтрахт» с аналогичным количеством очков – 18-й.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур

Наполи – Айнтрахт – 0:0 (обновляется)

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Хакими получил травму и заменен, Луис Диас удален за грубый фол
ФОТО. Игра рукой: судья не назначил пенальти для Ливерпуля в матче с Реалом
ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля освистали Трента перед матчем с Реалом на Энфилде
Наполи Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
