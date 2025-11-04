Очередная потеря очков. Наполи сыграл вничью с Айнтрахтом
Клуб из Италии имел достаточно моментов, которые не были реализованы
4 ноября в рамках четвертого тура основного раунда лиги чемпионов встретились «Наполи» и «Айнтрахт».
Поединок главного еврокубка принимал «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
Итальянский клуб, который подошел к игре в статусе фаворита, вновь потерял очки: в сегодняшнем противостоянии команды на двоих забили ноль голов и разошлись миром.
С четырьмя очками после четырех матчей «Наполи» занимает 19-ю позицию. «Айнтрахт» с аналогичным количеством баллов – 18-й.
Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур
Наполи – Айнтрахт – 0:0
Фото матча:
