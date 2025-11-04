Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередная потеря очков. Наполи сыграл вничью с Айнтрахтом
Лига Чемпионов
Наполи
04.11.2025 19:45 – FT 0 : 0
Айнтрахт Франкфурт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 21:40 |
66
0

Очередная потеря очков. Наполи сыграл вничью с Айнтрахтом

Клуб из Италии имел достаточно моментов, которые не были реализованы

04 ноября 2025, 21:40 |
66
0
Очередная потеря очков. Наполи сыграл вничью с Айнтрахтом
Getty Images/Global Images Ukraine.

4 ноября в рамках четвертого тура основного раунда лиги чемпионов встретились «Наполи» и «Айнтрахт».

Поединок главного еврокубка принимал «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянский клуб, который подошел к игре в статусе фаворита, вновь потерял очки: в сегодняшнем противостоянии команды на двоих забили ноль голов и разошлись миром.

С четырьмя очками после четырех матчей «Наполи» занимает 19-ю позицию. «Айнтрахт» с аналогичным количеством баллов – 18-й.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур

Наполи – Айнтрахт – 0:0

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Джуд Беллингем в матче против Ливерпуля установит рекорд Лиги чемпионов
Славия Прага – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сыграет ли Забарный? Названы стартовые составы на матч ПСЖ и Баварии
Наполи Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Футбол | 04 ноября 2025, 06:45 15
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины

На футболку запрещено наносить лозунг: «Украина превыше всего»

Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Футбол | 04 ноября 2025, 08:12 44
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров

Горняки победили в Классическом 3:1

Решение принято. Реал уже зимой может попрощаться с суперзвездой
Футбол | 04.11.2025, 20:39
Решение принято. Реал уже зимой может попрощаться с суперзвездой
Решение принято. Реал уже зимой может попрощаться с суперзвездой
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Футбол | 03.11.2025, 21:31
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 04.11.2025, 18:21
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 7
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 71
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем