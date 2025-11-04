Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наполи – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
04 ноября 2025, 13:32
Наполи – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 4 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября на Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Наполи встретится с Айнтрахт Франкфурт. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда в прошлом сезоне, при Конте, резко прибавила. Нет, она все равно бы осталась только второй, но весной ей еще и повезло: Интер погнался за тремя трофеями, и в итоге уступили первое место в Серии А в пользу конкурента из Неаполя. Сейчас Антонио бьется за то, чтобы сохранить скудетто. Да, не обходится без осечек, даже Торино проигрывали, но ведь и конкуренты не стабильнее в плане результатов.

В Лиге чемпионов итальянцы откровенно неудачно начали. На выезде они дважды проигрывали по достаточно одинаковому сценарию: оставались в меньшинстве и проигрывали, причем если с Манчестер Сити были еще относительно достойные 0:2, то в Эйндховене был унизительный разгром 2:6.

Айнтрахт Франкфурт

Клуб в 2024/2025 стал, пожалуй, главным открытием немецкого футбола. Даже при том, что в зимнее окно не удержали Мармуша, что ушел в Манчестер Сити, все равно получилось подняться на третье место в Бундеслиге. Сейчас подопечные Дино Топмеллера на внутренней арене утратили позиции, пусть и не критично. Но поражений хватает, так что место в итоговой четверке лучших становится все менее вероятным.

В еврокубке немцы начинали с уверенной, 5:1, победы над Галатасараем. Но потом там были болезненные поражения, еще и с зеркальным счетом. Сначала был разгром от Атлетико в Мадриде. Потом дома, даже открыв счет, в ответ получили пять от кризисного Ливерпуля. Причем сровнял для англичан Экитик, поразив ворота команды, за которую играл вплоть до конца весны!

Статистика личных встреч

В 1994-м в еврокубке дважды выиграли немцы. Но в позапрошлом году итальянцы взяли уверенный реванш, оба матча плей-офф Лиги чемпионов закончив своей победой.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в немцев. В Неаполне не могут позволить себе второй осечке кряду в турнире - поверим, что они обыграют гостей из Германии (коэффициент - 1,64).

4 ноября 2025 -
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
