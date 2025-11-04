Славия Прага – Арсенал – 0:3. Пенальти Сака и дубль Мерино. Видео голов
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26
4 ноября прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Славия Прага и Арсенал Лондон.
Коллективы сыграли на стадионе Фортуна Арена в Чехии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу канониров.
Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября
Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия) – 0:3
Голы: Сака, 32 (пен.), Мерино, 46, 68
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Сака, 32 мин. (пен.)
ГОЛ! 0:2 Мерино, 46 мин.
ГОЛ! 0:3 Мерино, 68 мин.
События матча
