  4. Славия Прага – Арсенал – 0:3. Пенальти Сака и дубль Мерино. Видео голов
Лига Чемпионов
Славия Прага
04.11.2025 19:45 – FT 0 : 3
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:23 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:26
Славия Прага – Арсенал – 0:3. Пенальти Сака и дубль Мерино. Видео голов

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Славия Прага и Арсенал Лондон.

Коллективы сыграли на стадионе Фортуна Арена в Чехии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября

Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия) – 0:3

Голы: Сака, 32 (пен.), Мерино, 46, 68

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Сака, 32 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Мерино, 46 мин.

ГОЛ! 0:3 Мерино, 68 мин.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал), асcист Деклан Райс.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал), асcист Леандро Троссар.
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
Славия Прага Арсенал Лондон Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
