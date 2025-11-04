4 ноября прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Славия Прага и Арсенал Лондон.

Коллективы сыграли на стадионе Фортуна Арена в Чехии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу канониров.

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября

Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия) – 0:3

Голы: Сака, 32 (пен.), Мерино, 46, 68

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Сака, 32 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Мерино, 46 мин.

ГОЛ! 0:3 Мерино, 68 мин.