Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Славия – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Славия Прага
04.11.2025 19:45 - : -
Арсенал
Прогноз
Лига чемпионов
Славия – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 4 ноября в 19:45 по Киеву

Славия – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Славия Прага

Во вторник, 4 ноября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между пражской «Славией» и лондонским «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Славия Прага

Действующие чемпионы Чехии выступают в этом сезоне довольно неплохо. За 14 игр национальной лиги коллектив завоевал 30 зачетных баллов, которые пока позволяют ему находиться на 1-й строчке турнирной таблицы. Правда, «Спарта», у которой столько же очков, занимает 2-е место. В кубке страны «Славия» уже дошла до 1/4 финала.

В Лиге чемпионов чехи завоевали 2 очка благодаря ничейным результатам с «Буде-Глимтом» (2:2) и «Аталантой» (0:0). Также команда потерпела поражение 3:0 в игре 2-го тура против «Интера».

Арсенал

Лондонская команда проводит поистине феерический сезон. За 10 туров Премьер-лиги «канонирам» удалось получить 25 баллов, благодаря которым они занимают 1-е место турнирной таблицы на данный момент. Расстояние от ближайшего преследователя составляет уже 7 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/4 финала, где уже скоро сыграет в дерби против «Кристал Пелас».

В Лиге чемпионов англичане также шагают уверенно - клуб уже обыграл «Атлетик Бильбао», «Олимпиакос» и «Атлетико Мадрид» с общим счетом 8:0.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в четвертьфинале Лиги Европы в сезоне 2020/21. Тогда со счетом 1:5 по сумме 2-х игр прошел «Арсенал».

Интересные факты

  • «Арсенал» сохранил ворота сухими в каждом из 7 последних матчей.
  • «Славия» пропустила 8 голов в текущем сезоне чемпионата Чехии – лучший результат среди всех команд.
  • Победная серия «Арсенала» длится уже 9 поединков подряд.

Возможные стартовые составы

Славия: Маркович – Зима, Халоупек, Влчек – Саньянг, Зафейрис, Дорли, Доудера – Провод – Хоры, Кушей

Арсенал: Рая – Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Мерино, Эзе – Троссард, Дьокереш, Сака

Прогноз

Я поставлю на победу «Арсенала» с форой -1,5 и коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua
Славия Прага
4 ноября 2025 -
19:45
Арсенал
Арсенал с форой -1.5 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Славия Прага Арсенал Лондон прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
