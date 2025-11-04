ВИДЕО. Сака установил необычный рекорд Арсенала в Лиге чемпионов
Букайо реализовал пенальти в выездном матче еврокубка против Славии
Букайо Сака установил интересный бомбардирский рекорд Арсенала, став первым игроком в истории клуба, кто забил в четырех выездных матчах Лиги чемпионов подряд.
В матче четвертого тура еврокубка канониры на выезде после первого тайма побеждают Славию из Праги со счетом 1:0. Пока что единственный гол в составе лондонцев забил Сака, реализовав пенальти на 32-й минуте.
Ранее Сака забил за Арсенал на выезде в ворота Спортинга, Реала и ПСЖ. Выездной матч подопечных Микеля Артеты против Атлетика в первом туре нынешнего сезона ЛЧ Сака пропускал из-за травмы.
ВИДЕО. Сака установил необычный рекорд Арсенала в Лиге чемпионов
⚽ vs. Sporting CP— Squawka (@Squawka) November 4, 2025
⚽ vs. Real Madrid
⚽ vs. PSG
⚽ vs. Slavia Prague
Bukayo Saka is the first Arsenal player to score in four consecutive UEFA Champions League away games. 👏 pic.twitter.com/P3LSQ9Gf5t
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 4 ноября и начнется в 22:00 по Киеву
Гости одолели Сассуоло со счетом 2:1