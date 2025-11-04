Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Сака установил необычный рекорд Арсенала в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
04 ноября 2025
0

ВИДЕО. Сака установил необычный рекорд Арсенала в Лиге чемпионов

Букайо реализовал пенальти в выездном матче еврокубка против Славии

ВИДЕО. Сака установил необычный рекорд Арсенала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Букайо Сака установил интересный бомбардирский рекорд Арсенала, став первым игроком в истории клуба, кто забил в четырех выездных матчах Лиги чемпионов подряд.

В матче четвертого тура еврокубка канониры на выезде после первого тайма побеждают Славию из Праги со счетом 1:0. Пока что единственный гол в составе лондонцев забил Сака, реализовав пенальти на 32-й минуте.

Ранее Сака забил за Арсенал на выезде в ворота Спортинга, Реала и ПСЖ. Выездной матч подопечных Микеля Артеты против Атлетика в первом туре нынешнего сезона ЛЧ Сака пропускал из-за травмы.

