  4. Арсенал будет пытаться повторить достижение Лидса в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 19:54 |
Арсенал будет пытаться повторить достижение Лидса в Лиге чемпионов

«Канониры» постараются не пропустить от пражской «Славии»

Арсенал будет пытаться повторить достижение Лидса в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Украина. Арсенал

Лондонский «Арсенал» может стать вторым английским клубом после «Лидса», который стартовал в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов с четырьмя победами, при этом не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Для этого «канонирам» необходимо победить на выезде «Славию» с «сухим» счетом.

В стартовых трех турах Лиги чемпионов сезона 2025/26 «Арсенал» одержал три победы, при этом оставив свои ворота в неприкосновенности:

  • Атлетик – Арсенал – 0:2
  • Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Арсенал – Атлетико – 4:0

В истории выступлений английских команд в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов только одной команде удавалось осуществить более длинную подобную серию.

«Лидс» в сезоне 1969/70 стартовал с шести побед без пропущенных мячей:

  • Лидс Юнайтед – Люн – 10:0
  • Люн – Лидс Юнайтед – 0:6
  • Лидс Юнайтед – Ференцварош – 3:0
  • Ференцварош – Лидс Юнайтед – 0:3
  • Стандард – Лидс Юнайтед – 0:1
  • Лидс Юнайтед – Стандард – 1:0
По теме:
Наполи – Айнтрахт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов. 4-й тур, матчи 4 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Прогнозы на 3-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Арсенал Лондон Лидс Славия Прага статистика Лига чемпионов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
