Арсенал будет пытаться повторить достижение Лидса в Лиге чемпионов
«Канониры» постараются не пропустить от пражской «Славии»
Лондонский «Арсенал» может стать вторым английским клубом после «Лидса», который стартовал в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов с четырьмя победами, при этом не пропустив ни одного гола в свои ворота.
Для этого «канонирам» необходимо победить на выезде «Славию» с «сухим» счетом.
В стартовых трех турах Лиги чемпионов сезона 2025/26 «Арсенал» одержал три победы, при этом оставив свои ворота в неприкосновенности:
- Атлетик – Арсенал – 0:2
- Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Арсенал – Атлетико – 4:0
В истории выступлений английских команд в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов только одной команде удавалось осуществить более длинную подобную серию.
«Лидс» в сезоне 1969/70 стартовал с шести побед без пропущенных мячей:
- Лидс Юнайтед – Люн – 10:0
- Люн – Лидс Юнайтед – 0:6
- Лидс Юнайтед – Ференцварош – 3:0
- Ференцварош – Лидс Юнайтед – 0:3
- Стандард – Лидс Юнайтед – 0:1
- Лидс Юнайтед – Стандард – 1:0
The only English team in European Cup/UCL history to win their first four matches without conceding are Leeds United in 1969-70.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 4, 2025
Arsenal could become the second tonight against Slavia Prague: pic.twitter.com/PEZnEQeJEs
