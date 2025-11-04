Арсенал будет пытаться повторить достижение Лидса в Лиге чемпионов

Лондонский «Арсенал» может стать вторым английским клубом после «Лидса», который стартовал в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов с четырьмя победами, при этом не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Для этого «канонирам» необходимо победить на выезде «Славию» с «сухим» счетом.

В стартовых трех турах Лиги чемпионов сезона 2025/26 «Арсенал» одержал три победы, при этом оставив свои ворота в неприкосновенности:

Атлетик – Арсенал – 0:2

Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Арсенал – Атлетико – 4:0

В истории выступлений английских команд в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов только одной команде удавалось осуществить более длинную подобную серию.

«Лидс» в сезоне 1969/70 стартовал с шести побед без пропущенных мячей:

Лидс Юнайтед – Люн – 10:0

Люн – Лидс Юнайтед – 0:6

Лидс Юнайтед – Ференцварош – 3:0

Ференцварош – Лидс Юнайтед – 0:3

Стандард – Лидс Юнайтед – 0:1

Лидс Юнайтед – Стандард – 1:0