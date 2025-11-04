ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в Лиге конференций уволил главного тренера

Итальянская «Фиорентина» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Стефано Пиоли из-за неудовлетворительных результатов команды на футбольном поле.

«Стефано Пиоли больше не является тренером «Фиорентины». Сообщаем, что Стефано с сегодняшнего дня уволен с должности тренера первой мужской команды.

Общество благодарит специалиста и его сотрудников за профессионализм, проявленный в ходе их работы. Обязанности тренера первой команды временно доверены мистеру Даниэле Галоппу, который начнет работу с сегодняшнего дня», – сообщила пресс-служба «фиалок».

Пиоли возглавил «Фиорентину» летом 2025 года, однако команда проваливает сезон – команда набрала четыре балла после десяти туров и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Фиалки» являются будущим соперником киевского «Динамо» в Лиге конференции и должны сыграть на арене итальянского клуба 11 декабря.