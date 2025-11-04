Наставник команды Первой лиги очень близок к отставке

Как стало известно Sport.ua, главный тренер команды Феникс-Мариуполь Максим Фещук находится под угрозой отставки.

После поражения от Подолья (0:1), которое стало шестым для Феникса-Мариуполя в последних 7 турах Первой лиги, клубное руководство и основатели планируют встретиться 5 ноября, чтобы определиться, что делать с наставником Максимом Фещуком.

Подопечные Фещука неплохо стартовали, но затем резко притормозили и откатились на 15 место, имея 9 очков. По информации журналиста Sport.ua, Фещук очень близок к отставке.

«Подолье» после увольнения главного тренера Сергея Ковальца одержало уже вторую победу подряд. В следующем 15-м туре Феникс-Мариуполь сыграет 8 ноября в гостях с Викторией.