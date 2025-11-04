Феникс-Мариуполь – Подолье – 0:1. Видео гола и обзор матча
Состоялся заключительный матч 14-го тура Первой лиги
Во вторник, 4 ноября, «Феникс-Мариуполь» в домашнем матче 14-го тура Первой лиги уступил «Подолью».
Матч завершился со счетом 0:1, а единственный гол на 22-й минуте забил Сербинов.
Благодаря этому результату «подоляне» обошли соперника в турнирной таблице и теперь занимают 14-е место, а «Феникс-Мариуполь» опустился на 15-ю строчку.
Первая лига. 14 тур, 4 ноября
Феникс-Мариуполь – Подолье – 0:1
Гол: Сербинов, 22
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии тренеров
