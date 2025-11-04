Феникс-Мариуполь – Подолье – 0:1. Видео гола и обзор матча

Во вторник, 4 ноября, «Феникс-Мариуполь» в домашнем матче 14-го тура Первой лиги уступил «Подолью».

Матч завершился со счетом 0:1, а единственный гол на 22-й минуте забил Сербинов.

Благодаря этому результату «подоляне» обошли соперника в турнирной таблице и теперь занимают 14-е место, а «Феникс-Мариуполь» опустился на 15-ю строчку.

Первая лига. 14 тур, 4 ноября

Феникс-Мариуполь – Подолье – 0:1

Гол: Сербинов, 22

