Феникс-Мариуполь – Подолье – 0:1. Видео гола и обзор матча

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Феникс-Мариуполь
04.11.2025 13:00 – FT 0 : 1
Подолье
Украина. Первая лига
04 ноября 2025, 18:17 |
Состоялся заключительный матч 14-го тура Первой лиги

ФК Феникс-Мариуполь

Во вторник, 4 ноября, «Феникс-Мариуполь» в домашнем матче 14-го тура Первой лиги уступил «Подолью».

Матч завершился со счетом 0:1, а единственный гол на 22-й минуте забил Сербинов.

Благодаря этому результату «подоляне» обошли соперника в турнирной таблице и теперь занимают 14-е место, а «Феникс-Мариуполь» опустился на 15-ю строчку.

Первая лига. 14 тур, 4 ноября

Феникс-Мариуполь – Подолье – 0:1

Гол: Сербинов, 22

Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Подолье Хмельницкий видео голов и обзор
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
