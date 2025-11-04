04.11.2025 13:00 – 56’ 0 : 1
Украина. Вторая лига04 ноября 2025, 14:00 | Обновлено 04 ноября 2025, 14:01
59
0
Феникс-Мариуполь – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 ноября в 13:00 видеотрансляцию матча 14-го тура Первой лиги
04 ноября 2025, 14:00 | Обновлено 04 ноября 2025, 14:01
59
0
4 ноября проходит матч 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 14-й тур, 4 ноября 2025
- 13:00. Феникс-Мариуполь– Подолье Хмельницкий
Турнирная таблица
13:00. Феникс-Мариуполь – Подолье Хмельницкий
События матча
49’
Pavlo Savchuk (Подолье) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2025, 07:31 8
Андрей Лунин может сменить клубную прописку
Футбол | 03 ноября 2025, 21:31 2
Гости одолели Сассуоло со счетом 2:1
Футбол | 03.11.2025, 16:05
Футбол | 04.11.2025, 13:32
Футбол | 03.11.2025, 19:50
Комментарии 0
Популярные новости
02.11.2025, 22:59 33
02.11.2025, 20:44 63
02.11.2025, 08:20 12
02.11.2025, 19:58 488
02.11.2025, 20:40 5
03.11.2025, 08:44 15
02.11.2025, 20:50 32