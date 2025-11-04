Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Феникс-Мариуполь – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Феникс-Мариуполь
04.11.2025 13:00 – 56 0 : 1
Подолье
Украина. Вторая лига
Смотрите 4 ноября в 13:00 видеотрансляцию матча 14-го тура Первой лиги

ФК Феникс-Мариуполь

4 ноября проходит матч 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 14-й тур, 4 ноября 2025

  • 13:00. Феникс-Мариуполь– Подолье Хмельницкий

Турнирная таблица

13:00. Феникс-Мариуполь – Подолье Хмельницкий

События матча

49’
Pavlo Savchuk (Подолье) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
