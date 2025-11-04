Во вторник, 4 ноября состоится поединок 14-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Феникс-Мариуполь

Очень тяжело дается текущий сезон мариупольской команде. За 13 игр Первой лиги коллектив набрал всего 9 очков (7 из них было добыто еще за 6 стартовых туров), благодаря которым занимает 14 место турнирной таблицы и находится в зоне вылета. От безопасной 12-й ступени «Феникс» отделяет 3 зачетных пункта.

В Кубке Украины мариупольцы одолели «Ужгород», «Металлург» и «Агротех», благодаря чему квалифицировались в 1/4 финала турнира.

Подолье

Еще хуже обстоят дела у хмельнитчан. За 13 туров Первой лиги коллективу удалось добыть в борьбе лишь 6 зачетных пунктов, поэтому сейчас «Подолье» находится на предпоследней, 15-й строчке чемпионата. Отрыв в безопасную зону уже существенный – 5 баллов.

С Кубка Украины клуб вылетел после поражения против «Ингульца» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

В официальных играх клубы встречались дважды – оба раза в рамках матчей группы выбывания в прошлом сезоне. В 1-й игре победу 0:2 одержало «Подолье», а во 2-й выигрыш 1:2 праздновал «Феникс».

Интересные факты

«Феникс-Мариуполь» не победил ни в одном из 7 последних поединков Первой лиги.

«Подолье» пропустило 22 мяча в текущем сезоне чемпионата – 2-й худший результат среди всех команд.

«Подолье» и «Феникс» забили по 6 мячей в текущем сезоне Первой лиги – худший показатель только у «Металлурга» (4).

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.57.