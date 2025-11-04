Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Феникс-Мариуполь – Подолье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Феникс-Мариуполь
04.11.2025 13:00 - : -
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
04 ноября 2025, 05:35 | Обновлено 04 ноября 2025, 06:21
23
0

Феникс-Мариуполь – Подолье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 4 ноября в 13:00 по Киеву

04 ноября 2025, 05:35 | Обновлено 04 ноября 2025, 06:21
23
0
Феникс-Мариуполь – Подолье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Феникс-Мариуполь

Во вторник, 4 ноября состоится поединок 14-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Феникс-Мариуполь

Очень тяжело дается текущий сезон мариупольской команде. За 13 игр Первой лиги коллектив набрал всего 9 очков (7 из них было добыто еще за 6 стартовых туров), благодаря которым занимает 14 место турнирной таблицы и находится в зоне вылета. От безопасной 12-й ступени «Феникс» отделяет 3 зачетных пункта.

В Кубке Украины мариупольцы одолели «Ужгород», «Металлург» и «Агротех», благодаря чему квалифицировались в 1/4 финала турнира.

Подолье

Еще хуже обстоят дела у хмельнитчан. За 13 туров Первой лиги коллективу удалось добыть в борьбе лишь 6 зачетных пунктов, поэтому сейчас «Подолье» находится на предпоследней, 15-й строчке чемпионата. Отрыв в безопасную зону уже существенный – 5 баллов.

С Кубка Украины клуб вылетел после поражения против «Ингульца» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

В официальных играх клубы встречались дважды – оба раза в рамках матчей группы выбывания в прошлом сезоне. В 1-й игре победу 0:2 одержало «Подолье», а во 2-й выигрыш 1:2 праздновал «Феникс».

Интересные факты

  • «Феникс-Мариуполь» не победил ни в одном из 7 последних поединков Первой лиги.
  • «Подолье» пропустило 22 мяча в текущем сезоне чемпионата – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Подолье» и «Феникс» забили по 6 мячей в текущем сезоне Первой лиги – худший показатель только у «Металлурга» (4).

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
Феникс-Мариуполь
4 ноября 2025 -
13:00
Подолье
Тотал менее 2.5 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Буде-Глимт – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Славия – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Денис АНТЮХ: «Мы играли как обычно»
ФСК Мариуполь Подолье Хмельницкий прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Бокс | 03 ноября 2025, 07:37 9
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком

Бывший промоутер украинского боксера выступал против поединка с Даниелем Дюбуа

Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико
Футбол | 03 ноября 2025, 06:23 7
Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико
Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико

Горняки выиграли у прямого конкурента со счетом 3:1, и перевес составляет 4 очка

Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты
Футбол | 03.11.2025, 23:33
Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты
Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты
90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Сандерленда
Футбол | 04.11.2025, 03:34
90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Сандерленда
90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Сандерленда
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Футбол | 03.11.2025, 08:44
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 487
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 6
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 4
Бокс
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем