Битва двух аутсайдеров. Состоялся последний матч тура Первой лиги + таблица

Во вторник состоялся последний матч 14-го тура Первой лиги, в котором сыграли аутсайдеры Феникс-Мариуполь и Подолье.

Победу со счетом 1:0 одержала команда из Хмельницкого благодаря голу Сербинова в первом тайме.

Подолье набирает 10 очков и поднимается на 14-е место, а Феникс-Мариуполь остается предпоследним с 9 пунктами.

Лидируют Буковина (38 очков), Черноморец (31) и Ингулец (29).

Первая лига. 14-й тур

Феникс-Мариуполь – Подолье 0:1

Гол: Сербинов, 22