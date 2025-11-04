04.11.2025 13:00 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига04 ноября 2025, 16:22 | Обновлено 04 ноября 2025, 17:05
350
0
Битва двух аутсайдеров. Состоялся последний матч тура Первой лиги + таблица
Важная победа Подолья
04 ноября 2025, 16:22 | Обновлено 04 ноября 2025, 17:05
350
0
Во вторник состоялся последний матч 14-го тура Первой лиги, в котором сыграли аутсайдеры Феникс-Мариуполь и Подолье.
Победу со счетом 1:0 одержала команда из Хмельницкого благодаря голу Сербинова в первом тайме.
Подолье набирает 10 очков и поднимается на 14-е место, а Феникс-Мариуполь остается предпоследним с 9 пунктами.
Лидируют Буковина (38 очков), Черноморец (31) и Ингулец (29).
Первая лига. 14-й тур
Феникс-Мариуполь – Подолье 0:1
Гол: Сербинов, 22
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|14
|12
|2
|0
|32 - 11
|08.11.25 15:00 Буковина - Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина
|38
|2
|Черноморец
|14
|9
|4
|1
|21 - 6
|08.11.25 15:00 Металлист - Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория
|31
|3
|Ингулец
|14
|8
|5
|1
|27 - 12
|07.11.25 15:00 Левый берег - Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес
|29
|4
|Агробизнес
|14
|8
|3
|3
|17 - 10
|08.11.25 15:00 Чернигов - Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес
|27
|5
|Левый берег
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|07.11.25 15:00 Левый берег - Ингулец01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег
|26
|6
|Нива Тернополь
|14
|6
|4
|4
|15 - 14
|09.11.25 15:00 Нива Тернополь - ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина
|22
|7
|Прикарпатье
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|08.11.25 15:00 Прикарпатье - Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье
|18
|8
|Ворскла
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|09.11.25 15:00 Подолье - Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов
|16
|9
|Пробой
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|08.11.25 15:00 Прикарпатье - Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой
|16
|10
|Виктория
|14
|4
|3
|7
|16 - 19
|08.11.25 15:00 Виктория - Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория
|15
|11
|ЮКСА
|14
|4
|3
|7
|10 - 16
|09.11.25 15:00 Нива Тернополь - ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье
|15
|12
|Металлист
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|08.11.25 15:00 Металлист - Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Подолье 0:2 Металлист13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист
|12
|13
|Чернигов
|11
|3
|2
|6
|10 - 13
|08.11.25 15:00 Чернигов - Агробизнес02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье
|11
|14
|Подолье
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|09.11.25 15:00 Подолье - Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье18.10.25 Подолье 0:2 Металлист12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег
|10
|15
|Феникс-Мариуполь
|14
|2
|3
|9
|6 - 17
|08.11.25 15:00 Виктория - Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист
|9
|16
|Металлург Зп
|13
|1
|3
|9
|4 - 27
|08.11.25 15:00 Буковина - Металлург Зп01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп
|6
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2025, 13:32 4
Все дело в формате, который с сезона-2024/25 помог преобразить главный футбольный турнир континента
Футбол | 04 ноября 2025, 16:58 2
Александер-Арнольд возвращается в Ливерпуль
Футбол | 04.11.2025, 08:33
Футбол | 04.11.2025, 10:10
Теннис | 04.11.2025, 14:09
Комментарии 0
Популярные новости
03.11.2025, 19:50 219
02.11.2025, 20:50 32
03.11.2025, 05:42 5
02.11.2025, 20:44 63
02.11.2025, 20:40 5
02.11.2025, 22:59 33
03.11.2025, 07:02 1
03.11.2025, 08:13 18