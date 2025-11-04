Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Феникс-Мариуполь
04.11.2025 13:00 – FT 0 : 1
Подолье
Украина. Первая лига
04 ноября 2025, 16:22 | Обновлено 04 ноября 2025, 17:05
Битва двух аутсайдеров. Состоялся последний матч тура Первой лиги + таблица

Важная победа Подолья

ФК Подолье

Во вторник состоялся последний матч 14-го тура Первой лиги, в котором сыграли аутсайдеры Феникс-Мариуполь и Подолье.

Победу со счетом 1:0 одержала команда из Хмельницкого благодаря голу Сербинова в первом тайме.

Подолье набирает 10 очков и поднимается на 14-е место, а Феникс-Мариуполь остается предпоследним с 9 пунктами.

Лидируют Буковина (38 очков), Черноморец (31) и Ингулец (29).

Первая лига. 14-й тур

Феникс-Мариуполь – Подолье 0:1
Гол: Сербинов, 22

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 14 12 2 0 32 - 11 08.11.25 15:00 Буковина - Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина 38
2 Черноморец 14 9 4 1 21 - 6 08.11.25 15:00 Металлист - Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория 31
3 Ингулец 14 8 5 1 27 - 12 07.11.25 15:00 Левый берег - Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес 29
4 Агробизнес 14 8 3 3 17 - 10 08.11.25 15:00 Чернигов - Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес 27
5 Левый берег 13 8 2 3 20 - 10 07.11.25 15:00 Левый берег - Ингулец01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег 26
6 Нива Тернополь 14 6 4 4 15 - 14 09.11.25 15:00 Нива Тернополь - ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина 22
7 Прикарпатье 14 5 3 6 19 - 19 08.11.25 15:00 Прикарпатье - Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье 18
8 Ворскла 14 4 4 6 11 - 13 09.11.25 15:00 Подолье - Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов 16
9 Пробой 14 4 4 6 15 - 18 08.11.25 15:00 Прикарпатье - Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой 16
10 Виктория 14 4 3 7 16 - 19 08.11.25 15:00 Виктория - Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория 15
11 ЮКСА 14 4 3 7 10 - 16 09.11.25 15:00 Нива Тернополь - ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье 15
12 Металлист 13 3 3 7 13 - 16 08.11.25 15:00 Металлист - Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Подолье 0:2 Металлист13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист 12
13 Чернигов 11 3 2 6 10 - 13 08.11.25 15:00 Чернигов - Агробизнес02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье 11
14 Подолье 14 2 4 8 7 - 22 09.11.25 15:00 Подолье - Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье18.10.25 Подолье 0:2 Металлист12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег 10
15 Феникс-Мариуполь 14 2 3 9 6 - 17 08.11.25 15:00 Виктория - Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист 9
16 Металлург Зп 13 1 3 9 4 - 27 08.11.25 15:00 Буковина - Металлург Зп01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп 6
Полная таблица

Подолье Хмельницкий Феникс-Мариуполь Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
