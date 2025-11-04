Не из Динамо и Шахтера. Определены лучший игрок и тренер месяца в УПЛ

УПЛ определила лучшего тренера и лучшего игрока по итогам октября. Обе награды достались представителям команды ЛНЗ.

Лучшим тренером стал Виталий Пономарев, а лучшим игроком месяца признали атакующего хавбека Проспера Оба. Одним из главных событий октября в чемпионате стала победа ЛНЗ над Шахтером со счетом 4:1.

Черкасская команда по итогам 11 туров набрала 20 очков и занимает в таблице третье место с отставанием от лидера Шахтера в 4 очка.

Пономарев в голосовании опередил Руслана Ротаня (Полесье) и Сергея Нагорняка (Эпицентр), а Проспер – Владислава Велетня (Полесье) и Глейкера Мендосу (Кривбасс).