Не из Динамо и Шахтера. Определены лучший игрок и тренер месяца в УПЛ
Лучшими названы представители ЛНЗ Пономарев и Проспер
УПЛ определила лучшего тренера и лучшего игрока по итогам октября. Обе награды достались представителям команды ЛНЗ.
Лучшим тренером стал Виталий Пономарев, а лучшим игроком месяца признали атакующего хавбека Проспера Оба. Одним из главных событий октября в чемпионате стала победа ЛНЗ над Шахтером со счетом 4:1.
Черкасская команда по итогам 11 туров набрала 20 очков и занимает в таблице третье место с отставанием от лидера Шахтера в 4 очка.
Пономарев в голосовании опередил Руслана Ротаня (Полесье) и Сергея Нагорняка (Эпицентр), а Проспер – Владислава Велетня (Полесье) и Глейкера Мендосу (Кривбасс).
