Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не из Динамо и Шахтера. Определены лучший игрок и тренер месяца в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 15:36 | Обновлено 04 ноября 2025, 15:40
175
0

Лучшими названы представители ЛНЗ Пономарев и Проспер

ФК ЛНЗ. Проспер Оба

УПЛ определила лучшего тренера и лучшего игрока по итогам октября. Обе награды достались представителям команды ЛНЗ.

Лучшим тренером стал Виталий Пономарев, а лучшим игроком месяца признали атакующего хавбека Проспера Оба. Одним из главных событий октября в чемпионате стала победа ЛНЗ над Шахтером со счетом 4:1.

Черкасская команда по итогам 11 туров набрала 20 очков и занимает в таблице третье место с отставанием от лидера Шахтера в 4 очка.

Пономарев в голосовании опередил Руслана Ротаня (Полесье) и Сергея Нагорняка (Эпицентр), а Проспер – Владислава Велетня (Полесье) и Глейкера Мендосу (Кривбасс).

Проспер Оба Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
