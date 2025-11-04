Мельгоса определился с заявкой сборной Украины U-21 на матч отбора к Евро

Испанский специалист Унаи Мельгоса определился с составом молодежной сборной Украины (U-21) на предстоящий матч отбора к Евро-2027. Об этом пишет пресс-служба УАФ.

По официальной информации, в расположение молодежной сборной «сине-желтых» (U-21) было вызвано 23 игрока, среди которых и несколько легионеров:

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Владислав Крапивцов («Жирона», Испания), Виктор Долгий («Александрия»), Иван Пахолюк («Колос» Ковалевка).

Защитники: Алексей Гусев («Кудровка»), Сергей Корнийчук («Верес» Ровно), Илья Крупский («Металлист 1925» Харьков), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба — «Динамо» Киев), Виталий Холод(«Александрия»).

Полузащитники: Антон Царенко («Легия», Польша), Геннадий Синчук («Монреаль», Канада), Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия), Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), Даниил Ващенко Артем Слесарь, Андрей Маткевич (все — «Заря» Луганск), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Иван Варфоломеев («Линкольн Сити», Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы).

Нападающие: Артем Степанов («Нюрнберг», Германия), Александр Пищур («ЭТО Дьер», Венгрия).

Уже в пятницу, 14 ноября, сборная Украины проведет матч выбора к Евро-2027, где подопечные Унаи Мельгосы встретятся с Турцией (U-21), а 17 ноября «молодежка» сыграет контрольный матч против Албании (U-21).