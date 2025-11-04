Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером

Президент «Динамо» Игорь Суркис дал обширное интервью, поделившись впечатлениями от увиденного в обоих матчах против «Шахтера», а также высказал свое видение ситуации относительно недавних неудачных результатов команды и будущего главного тренера.

– Игорь Михайлович, неделя была тяжелой, нервной. Три противостояния с «Шахтером»: Кубок, юношеский чемпионат и Премьер-лига. Вы всегда ставите задачу – победа в каждом матче: однако, как вы оцените эти противостояния?

– После неудачного матча в Турции, который мы полностью провалили, я могу сказать одно: можно проиграть, но на футбольном поле нужно отдавать себя без остатка. Да, бывают моменты, когда команда пропускает уже на второй минуте, но после этого я не увидел ни одного удара по воротам. Это, конечно, вызвало у меня большую обеспокоенность. Я начал задавать себе вопрос, не находится ли команда в определенном кризисе.

Понимая ситуацию, в которой мы оказались, осознавая, что целая группа основных игроков не могла принять участие в матче, в частности Ярмоленко, который заболел (а впоследствии доказал, что у него еще есть «порох в пороховницах»), а также Дубинчак, Тимчик, Шапаренко, Беловар – все это, конечно, имело большое влияние. Для нашей команды, в составе которой в основном играют воспитанники собственной школы, украинцы, это имеет большое значение.

Команда собралась, провела очень качественный матч с «Кривбассом» и выбила нашего главного конкурента из Кубка Украины, что принесло мне большую радость. Почему? Потому что я смотрю на футбол немного иначе, чем, возможно, некоторые болельщики или журналисты, которые оценивают первый тайм как плохой, а второй – как хороший. Вы же помните фразу одного великого тренера: «Счет – на табло!».

Для меня качество игры имеет огромное значение, но когда речь идет о противостоянии с такой командой, как донецкий «Шахтер», где собрано сильные, талантливые, молодые футболисты, которые с каждым годом лишь прибавляют в классе, нам тоже нужно предпринимать определенные шаги, чтобы быть готовыми противостоять им. Ведь футбол состоит из двух таймов. И я могу сказать – респект команде за матч с «Кривбассом», респект за игру в Кубке.

Я еще раз хочу подчеркнуть: те же игроки, которые не могли участвовать в матче Лиги конференций, не могли сыграть и против «Шахтера» в Кубке! Хотя они бы помогли противостоять молодым, агрессивным и техничным игрокам соперника. Более того, к списку имен, которые я перечислял ранее, добавился еще и Волошин, который в последнее время демонстрировал очень хорошую форму. Но мы обыграли «Шахтер» и без ряда этих ключевых игроков.

В оборонительной линии у нас была настоящая катастрофа. Попов вышел на поле с тяжелой травмой носа, заменить его практически было некем, ведь Биловар травмирован. Играть с двумя центральными защитниками с левой ногой – это, согласитесь, тяжело.

Но то, что произошло в матче во Львове, меня, как президента клуба, не просто расстроило – я могу сказать откровенно: это вызвало у меня возмущение. Я никогда не слышал от Шовковского, который всегда выделялся своей дипломатичностью, слова «свавілля» в адрес судейства. Но если он использовал его после матча, это говорит о том, что даже его терпение уже лопнуло! Как и мое!

Палкин после того, как игрока толкнули где-то около штрафной, в углу, и после этого забили гол, дал интервью, в котором заявил: «Я знаю, кому это нужно». Так вот, я тоже хочу ответить: я знаю, кому это нужно. И очень хорошо знаю.

Тогда счет был 2:1, и судья не назначил стопроцентный пенальти. Возможно, его и не было – но в такой ситуации система VAR обязана была вмешаться. И почему арбитр Пасхал не обратил внимание на этот момент? Романов мог не увидеть, мог не успеть, но для чего тогда VAR, если он даже не пересматривает такой эпизод?

Почему также не обратили внимание на момент, когда Попова ударили прямой ногой – не играя в мяч, а просто в ногу, – и за это показали только желтую карточку? Разве это не странно – когда в матчах, где такое напряжение, где футболисты играют на пульсе 200–220, с огромным желанием, судьи ведут себя так, будто это товарищеская игра? Мы видим, как арбитры снова возвращаются к старой истории с Гармашем... Но молчать мы больше не будем.

Давайте вернемся к октябрьскому матчу с «Металлистом-1925», когда Буяльского откровенно ударили по ногам в штрафной, но снова – не назначили стопроцентный пенальти. Поэтому у меня двойственное впечатление от последних двух матчей. Я не могу иметь никаких претензий к команде по поводу самоотдачи. Да, есть моменты, которые нужно улучшать. Да, я понимаю, что команду необходимо усиливать. Не от хорошей жизни Ярмоленко играет центрального нападающего. Но если наш основной форвард начнет выходить и забивать в каждом матче, тогда, наверное, Андрей будет играть на своей привычной позиции. Но на сегодня – и в матче с «Кривбассом», и в игре с «Шахтером», – он доказал, что является мастером.

– Игорь Михайлович, представители менеджмента «Шахтера», как вы справедливо отметили, неоднократно оказывали давление на судейский корпус этой осенью. Могла ли ошибка Романова быть следствием такого давления?

– Я не знаю, под каким именно давлением он находился. Но я хорошо помню эпизод в кубковом матче, когда Попов пошел в подкат и сыграл в мяч – судья сразу показал ему желтую карточку. Тогда вся скамейка «Шахтера» буквально вскочила, как будто кого-то убили.

Да, возможно, он кого-то спровоцировал словом, возможно, что-то сказал не так. Но факт остается фактом. Попов имел в виду, что ранее ему приходилось играть против настоящих звезд европейского уровня – Виллиана, Дугласа Косты, Фернандиньо, Алекса Тейшейры. Это были футболисты высокого класса. А нынешним ребятам еще нужно доказать, что они тоже звезды. Да, они хорошие игроки – не покупают же футболистов за 15–20 миллионов просто так. У нас сегодня нет возможности покупать игроков за такие деньги, особенно во время войны. Даже если бы сейчас работал бизнес, я бы не позволил себе тратить на трансферы такие средства, потому что есть вещи важнее футбола. Нам есть куда тратить. Но это дело каждого клуба. И что теперь – нам не участвовать в чемпионате? Мы же украинская команда, мы играем в украинском чемпионате. Украинскими игроками. И я считаю это абсолютно справедливым.

Поэтому у уважаемого мною господина Палкіна я хочу дать четкий ответ – и прошу это зафиксировать. Мы знаем, кто за всем этим стоит.

Если в Кубке судья отработал действительно на высоком уровне – к нему вопросов нет. А вот Романов судил так, как когда-то судил финал, когда сбивали Ваната, и он тоже не назначил пенальти. Тогда мы промолчали, потому что думали, что это случайность. Но случайность – это когда один раз! Второй – это совпадение, третий – уже закономерность.

Но сейчас я молчать не буду. Если сегодня не назначают такие очевидные пенальти, то зачем вообще тогда играть в футбол? Игра могла полностью перевернуться: счет стал бы 2:2, а возможно, мы бы даже забили третий гол. Потому что третий мяч, который они забили, уже ничего не решал – вообще ничего. Вся команда пошла вперед, пыталась отыграться – это естественно.

Поэтому никаких претензий к команде у меня быть не может. Игра была на пределе возможностей – ребята отдали все, что могли. «Шахтер» в конце встречи заметно подсел – как в первой игре, так и во второй. А мы делали все возможное, пытались усилить атаку за счет быстрых фланговых игроков, которые могли бы добавить скорости во втором тайме. Но, к сожалению, по тем же причинам, о которых я уже упоминал, у нас просто не было такой возможности.

– В СМИ писали, что причиной неудачной серии «Динамо» якобы был «конфликт» главного тренера и лидера команды Андрея Ярмоленко. Шовковский и Ярмоленко это неоднократно опровергали. На ваш взгляд, это могло добавить определенного давления на команду?

– Если вы меня спросите, с кем я больше общаюсь – Шовковским или Ярмоленко, мне трудно будет ответить, потому что я общаюсь с одним и другим, так же как я общаюсь и с Буяльским и другими футболистами. Сейчас я общаюсь с командой два-три раза в неделю – приезжаю на тренировки, общаюсь с ними. Мне могут верить, могут не верить, но я хочу подчеркнуть: никакого конфликта между Шовковским и Ярмоленком не существует и не было. Были рабочие моменты. Но Ярмоленко имеет право что-то подсказать как лидер, как опытный игрок, который играл в топ-чемпионатах. А тренеру может это понравиться, а может – не понравиться, но это обычный рабочий, профессиональный процесс. Разве вы думаете, что с Лобановским не могли так же пообщаться Белькевич, Шевченко или Ребров? Были разговоры даже в раздевалке, как после победных матчей, так и после поражений.

Журналисты раздут какой-то «конфликт», который повлиял и на команду, которая, ведя в счёте в каждой игре, пропускала на последних минутах. Но я бы молился, чтобы пока я ещё буду президентом клуба, в команде был такой лидер, как когда-то был Лужный, а сегодня — Ярмоленко. Без таких футболистов невозможно построить команду. Тупое стадо не нужно ни одному тренеру.

Сейчас многие комментируют, как играет команда. Кто-то говорит, что хорошо, кто-то — что плохо. Я вспоминаю команду Мирона Богдановича Маркевича, которая играла с «Наполи» в Киеве и прошла в финал. Я был на том матче. Тогда по игре «Днепр» и близко не превосходил «Наполи», но выиграл на характере 1:0, на волевых, и команда заслуженно радовалась после финального свистка. Они прошли в финал, где вполне могли обыграть «Севилью». Скажите мне, если бы «Севилья» была так же обыграна, как «Наполи», имея огромное игровое преимущество, кто сегодня вспомнил бы это? Никто. Это футбол.

Профессиональные люди, которые что-то понимают в футболе, не должны оценивать игру по одному тайму. Нужно оценивать всю игру в комплексе. Конечно, «Шахтёр» был мотивирован, создал больше моментов. Но это ещё ничего не значит. Да, они могли забить больше, а могли и вообще не забить, если бы не ошибка в обороне на стартовых минутах. А тогда могли бы мы открыть счёт — и всё сложилось бы совсем иначе. Это футбол. Нельзя утверждать, что эта команда сильнее и поэтому победит — так не бывает.

Мы ни в коем случае не собираемся опускать руки. Мы будем бороться за чемпионство. Но если в Премьер-лиге и дальше будет такое судейство — это не имеет смысла. Это бесполезное занятие. Такое судейство убивает всю интригу.

Почему все обращают внимание только на киевское «Динамо»? А нельзя ли обратить внимание на ЛНЗ, который обыграл «Шахтёр» 4:1? Не было ли там случайно нашего вмешательства? Нас же ни в чём не обвиняют? Почему на сегодняшний день у Ротаня отличная команда, а «Шахтёр» их не обыграл?

Я ничего не прошу, только честного судейства. Был пенальти — назначайте. Был в наши ворота — ставьте в наши. Зачем нужен VAR, если его не используют в таких моментах? Давайте тогда от него откажемся, не будем за него платить. Давайте сейчас послушаем господина Риццоли и главу нашего судейского комитета Катерину Монзуль. Она профессиональный арбитр, которая завоевала множество наград. Пусть выйдет и ответит. Почему в Италии арбитры выходят и объясняют, почему был назначен или не назначен пенальти, почему был удалён тот или иной игрок. Ничего не скрывая, сразу объясняют это зрителям.

– В некоторых чемпионатах арбитры даже дают интервью…



– Да, в итальянской Серии А арбитры сразу аргументируют своё решение, объявляя его на весь стадион. Кого мы хотим обмануть? Себя или зрителей, которые в стране, находящейся в состоянии войны, тратят последние деньги, чтобы прийти на стадион и увидеть интересное зрелище? Разве не было бы интересно, если бы арбитр назначил справедливый пенальти во Львове, счёт стал бы 2:2, а потом победил бы сильнейший? Вместо этого арбитры сегодня просто убивают зрелище.

– А вы бы поддержали идею, чтобы арбитры так же, как тренеры и футболисты, давали интервью после матчей?



– Я только «за», я за прозрачность. Мы живём в открытом обществе, хотим попасть в Европу. В Италии арбитры после матча сразу дают интервью и объясняют, почему назначили пенальти или нет. Я уверен, что через год-два такая практика будет и в других странах. На стадион выходит арбитр, объясняет своё решение, и все вопросы сразу отпадают. Потому что и VAR, и главный судья приходят к единому выводу. А у нас даже спорный момент иногда остаётся неразъяснённым. Всё понятно.

– В последнее время вокруг имени главного тренера «Динамо» ходит много разговоров и слухов. Как вы относитесь к этой информации?



– Когда Шовковский был на пике — его готовы были носить на руках. В прошлом году он выиграл чемпионат — его обожали. А сегодня он плохой. Бывшие великие футболисты, наполовину пьющие, которые уже не играют, дают интервью, рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им.

Если будет нужно — я сам приму решение. Я вижу, как Шовковский работает. Вижу, как он прогрессирует как тренер и набирается опыта. Сложная ситуация, возможно, мы сегодня не можем усилить ему команду так, как хотелось бы. Но он работает с теми, кто есть. Но поверьте, если бы мы захотели собрать команду из иностранцев, даже нигерийцев, мы бы это сделали. Мы пригласили бы 5-6 нигерийских игроков — и они бы приехали. Но это совсем другая история. Сегодня я уверен в Шовковском и доверяю ему.

– Многие говорят, что, вылетев из Лиги чемпионов, для «Динамо» теперь главное — чемпионат и Кубок Украины. Впереди матч Лиги конференций против «Зриньски». Какие задачи ставятся на него и на евросезон в целом?



– На евросезон у «Динамо» стояла задача попасть в Лигу чемпионов. По разным причинам команда этого не сделала. Возможно, из-за неопытности главного тренера… Объясню почему. Основные игроки собрались только 24 июня — те, кто не выступал за сборные. Те, кто играл за национальную команду, присоединились 1 или 2 числа непосредственно на сборе в Австрии. Те, кто играл за молодёжку, приехали 9–10 числа, а первый матч сезона был уже 22 или 23 числа. То есть те, кто приехал с «молодёжки», составляли около 80% основного состава «Динамо». Это фактически наши ключевые игроки.

Шовковский, возможно, получит этот опыт. Но он не смог сразу привести всех к единому уровню физической подготовки. Например, «Шахтёр» подготовился к «Бешикташу» отлично — а дальше их результат мы все видели. Невозможно было идеально подготовить команду к таким ранним испытаниям.

Нужно учитывать, что страна находится в состоянии войны. Сегодня мы все вместе — президенты клубов, УАФ и Премьер-лига — должны объединиться вокруг ключевой задачи: повысить уровень украинского футбола, чтобы рейтинг наших клубов и Федерации позволял сборной Украины стабильно участвовать в международных турнирах. Это возможно только при честном и прозрачном судействе — не только в УПЛ, но и в Первой, Второй лигах и детско-юношеских соревнованиях. Мы должны сделать всё, чтобы даже дети на футбольных полях видели пример справедливости, а не произвола, чтобы арбитры руководствовались правилами игры, а не собственным усмотрением.

Ребров был одним из лучших тренеров, востребованных в Европе. Он работал в разных странах. Но проиграл матч против Франции — и тут же его критиковали и писали, что его нужно увольнять.

Я долго молчал, но на хамство и ложь буду отвечать жёстко. Пусть пишут что хотят — я сам принимаю решение о тренере. Сколько работать Шовковскому — решаю только я. И у меня к нему есть доверие. Команда должна прогрессировать. Если этого не будет — конечно, встанет вопрос о смене тренера. Но я уверен: Шовковский может прогрессировать вместе с командой. Мы готовы ему всячески помогать, что и делаем сейчас в рамках доверия к нему и его тренерскому штабу, несмотря на сегодняшние результаты, которые не очень обнадеживающие.

Футбол, в который он хочет играть, требует, возможно, дополнительного усиления команды — и мы его ищем постоянно. Шола и Тиаре однозначно усилили состав, добавив здоровую конкуренцию. Они не побоялись воспользоваться этой возможностью. Но далеко не каждый игрок, которого мы приглашаем, хочет ехать в Украину из-за ужасной войны.

Сегодня главное — победа для нашей страны. Нужно очистить Украину от этой нечисти, чтобы война закончилась и мы жили в мирном государстве. Тогда вы увидите, как будет развиваться футбол. Но если он будет развиваться с таким судейством, какое мы видели во Львове, — я откровенно скажу: это бесполезно, и заниматься этим вообще не хочется.